CAMEROUN :: Grand prix cycliste Cimencam :La deuxième édition dans les starting-blocks :: CAMEROON

Après une première édition expérimentale l’année dernière, la deuxième édition du Grand prix cycliste Cimencam va se courir ce dimanche 26 juin à Douala.

« il s’agit pour l’entreprise d’affirmer sa volonté d’être aux côtés des initiatives qui favorisent le développement du sport » voilà les mots utilisés par Paul Legrand le directeur général de Cimencam pour justifier l’intérêt de l’entreprise qu’il dirige a organiser une course cycliste.

Après une première édition plutôt réussie, Cimencam a décidé de renouveler cette expérience avec l’objectif de se rapprocher de son public et de federer le public sportif camerounais autour d’un sport autre que le football.

Pour ce dimanche 26 juin , la course se déroulera sur un circuit de 4Km300 suivant l’itinéraire ci après:Deido-Pont Bonabassem-Feu rouge Bessengue-Rond point Deido – Montée Saker. Un circuit réajusté par rapport à celui de la première édition. Lors de la conférence de presse de présentation de cette édition du Grand prix cycliste Cimencam, le président de la ligue régionale de cyclisme du Littoral a expliqué ce changement par le fait que du côté de Ndokoti, des travaux sont en cours sur l’asphalte et en plus de cela , la route n’est pas de bonne qualité de ce côté. D’après Jacques Kuissi , « Près de 150 coureurs venus de 8 des 10 régions du pays sont attendus pour participer à cet événement qui réunira sept catégories (minimes, cadets, dames, vétérans amateurs, vétérans professionnels, juniors, seniors). Seront également présents le SNH Velo Club et l’équipe nationale de cyclisme ».

Au total,plus de 200 athlètes attendus, répartis en 06 catégories et plus de 2000 spectateurs attendus le long du parcours de ces derniers.

Ce qui conforte le top sponsor de cette course dans sa position à croire que « Le Grand Prix Cycliste Cimencam contribue significativement à la mise en lumière de la ville de Douala en général, en particulier des différents quartiers retenus pour l’itinéraire. C’est également l’occasion de promouvoir le cyclisme, qui est une discipline sportive en pleine expansion au Cameroun.Organiser un tel événement, permet donc de rassembler les populations de la capitale économique autour d’un évènement sportif majeur, afin de leur faire vivre une expérience fédératrice »

Le rendez-vous est pris pour ce dimanche 26 juin lorsqu’il sera 6h à Douala pour les premiers coups de pédales de cette nouvelle édition.

Créé en 1963, Cimencam est le leader des matériaux de la construction au Cameroun et en Afrique Centrale. Avec une équipe de plusieurs centaines d’hommes et femmes motivés de plus en plus compétents, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 85 milliards de FCFA en 2013.