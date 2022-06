AFRIQUE :: JUMELAGE ENTRE YAOUNDE VI ET LA VILLE DE SAO PAULO :: AFRICA

Mme Ngah Virginie Simone, 2e adjoint au maire a participé à la rencontre officielle entre les autorités brésiliennes et la Délégation camerounaise à la MAIRIE de SAO PAULO en présence du Maire de la ville, du consul du Cameroun au Brésil, du Président de la chambre de commerce brésilienne, des opérateurs économiques, agriculteurs et autres industriels.



Cette journée d'échanges a consisté non seulement à présenter à la délégation camerounaise les opportunités qu'offrent la ville mais aussi les différents opérateurs dans divers domaines qui peuvent financer les différents projets présentés par les Communes Camerounaises présentes.

Pour ce qui est de la Mairie de Yaoundé VI, Mme Ngah Virginie Simone, envoyée prendre part à ces journées par M. le Maire Jacques Yoki Onana, a présenté les trois projets qu'elle a amené dans son escarcelle à savoir :



1) L'acquisition des mécanismes de traitement des ordures ménagères et l'acquisition des camions de transport de ces déchets;



2) la construction des étangs modernes avec l'élevage industriel des poissons et des crevettes en cages et



3) l'acquisition des camions remorqueurs pour la fourrière municipale.



Cette rencontre à laquelle, il faut le rappeler, participait le gratin d'industriels de Sao Paulo s'est déroulée dans le respect du principe d'échanges de bons procédés cher à la coopération B to B. Elle s'est achevée par des séances de travail restreintes avec les opérateurs économiques présents en fonction des besoins de chaque Collectivité territoriale décentralisée.



Au final, cette 5e journée de la 5e édition des Journées économiques et culturelles à Sao Paulo a été plus que fructueuse pour la délégation camerounaise.

Le meilleur étant pour la fin, une bonne nouvelle en guise de cerise sur le gâteau, il faut noter que la Mairie de Yaoundé VI a été invitée à la 6e édition des Journées économiques et culturelles et les modalités d'un jumelage entre la Commune d'Arrondissement de Yaoundé VI et la ville de Sao Paulo ont été envisagées par les deux parties.