CAMEROUN :: Sécurité du territoire : Le Ministre de la Défense dans le Grand Nord. :: CAMEROON

En proie à la réapparition des Boko Haram et au phénomène des demandes de rançon, les populations du Grand Nord ont perdu le sommeil à cause de ces malfaiteurs. Alors que les forces de défense et de sécurité avait déjà maîtriser ces zones, des bandits de grand chemin ont refait surface depuis quelques mois causant des revers aux populations et même aux forces de défense et de sécurité dans les zones du Mayo Tsanaga et du Logone et Chari.

Apporter le réconfort du Chef de l’État son Excellence Paul BIYA, Chef des forces armées aux populations et encourager les troupes, mettre en place des stratégies appropriées, c'est l'objet de la visite de travail du Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO accompagné du Chef d’Etat-Major des armées, René Claude Meka ainsi que le haut commandement militaire qui séjournent dans le septentrion depuis le 22 juin jusqu’au vendredi 23 juin 2022. Dans la même veine, des réunions de sécurité pour rassurer les populations et raviver le moral des troupes présentes sur le terrain.

Masser à l’hôtel de ville de Mokolo, les populations pleines d'espoir ont échangé avec le ministre en charge de la Défense. En présence des autorités administratives et les forces vives, en terme de résolution, la nécessité de réactiver les comités de vigilance et la collaboration entre les troupes sur le terrain et les populations aideraient à contrer les actes terroristes des Boko Haram.

Ce même jeudi, la délégation du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense s'est dirigée à Garoua et Ngaoundéré vera à son tour la même délégation vendredi.