RWANDA :: Commonwealth 2022: Le prince Charles et Camilla sont à Kigali

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles sont arrivés à Kigali le 21 juin 2022, avant la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM).

Mercredi, ils ont rencontré le Président et la Première Dame du Rwanda, Paul et Jeanette Kagame, au Village d’Urugwiro où ils ont discuté des partenariats existants et des domaines d’intérêt mutuel.

Avant leur rencontre avec le Président et la Première Dame, ils ont visité le Mémorial du génocide de Kigali, où ils ont visité les expositions du Mémorial, y compris des effets personnels et des photographies des victimes du génocide.

Le 26ème sommet du Commonweath se déroule au Rwanda du 20 au 25 juin 2022.