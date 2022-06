CAMEROUN :: L'IMPATIENCE EST CONTRE-REVOLUTIONNAIRE :: CAMEROON

Le régime de Yaoundé est détestable de tout point de vue. Il est insensible, incompétent et corrompu . Nous devons le combattre et comme il permet pas que nous utilisions la voie des urnes, le peuple à le droit d'utiliser d'autres voies pour obtenir la liberté et la prospérité.

Mais dans le choix de ces autres voies et options, nous devons être prudents car une mauvaise décision prise dans la colère ou l'ignorance peut nous amener dans une situation pire que celle que nous dénonçons.

Les personnes en Libye, Irak, qui de bonne foi mais par ignorance ont invité chez eux Satan pour remplacer le démon n'ont aujourdhui que leurs yeux pour pleurer.

Les Camerounais de toutes les régions et catégories sociales ont des revendications légitimes contre leur gouvernement certes. Mais il 'est pas nécessaire de détruire un pays pour changer un régime aussi détestable soit-il et surtout quand il est vieillissant.

Dans la lutte pour un changement qualitatif, l'impatience peut être contre-révolutionnaire