Qatar 2022 : Pas de rapports sexuels pendant la compétition

Le Daily Star publié cette décision du pays organisateur de la prochaine Coupe du Monde.

Les Qataris ont annoncé une Coupe du Monde de football spéciale sur leur territoire à la fin de cette année. Cela se voit à travers les préparatifs, avec toutes les infrastructures et commodités de haute classe mises en place pour accueillir cette compétition. Sauf que, pour aller qua Qatar, il ne faudra pas seulement être qualifié pour les acteurs du terrain ou montrer patte blanche pour les supporters et autres journalistes.

Mais, il faudra être capable de respecter des restrictions imposées par le pays organisateur. « Les relations sexuelles seront officiellement interdites durant la période du tournoi, hormis pour les couples mariés. Les relations sexuelles hors mariage et l’homosexualité étant illégales au Qatar et chacune est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison », rapporte les confrères. Et selon une information rapportée par RMC Sport, les responsables de la Fifa ont enfoncé le clou, en prévenant qu’il n’y aurait « aucune exception ».

Cette information, qui a circulé depuis hier sur les réseaux sociaux, a créé un tollé chez la plupart des inconditionnels du football au Cameroun et ailleurs. « On a gâté la Coupe du Monde. C’est fini », s’est écrié un internaute. A sa suite :

« Il s’agit là, d’une atteinte grave aux droits de l’homme », a déclaré un autre internaute. Du coup, certaines personnes ont commencé à réviser leurs ambitions. « Dans ce cas, qu’ils restent chez eux avec leur compétition. La Coupe du Monde a toujours été un grand moment de brassage entre les peuples sur les terrains et même en dehors. On va leur laisser avec ça et attendre la Coupe du monde suivante », a fulminé un supporter des Lions Indomptables, habitué à des voyages chaque fois, depuis 2010, que le Cameroun a été en coupe du Monde. Il y a déjà quelques semaines, l’émir du Qatar déclarait que tout le monde est le bienvenu à la Coupe du Monde. Mais il avisait :

« Je veux aussi que tout le monde vienne, comprenne et apprécie également la culture de différentes cultures. Nous vivons tous sur une même planète. Mais chacun de nous a des cultures différentes. Nous accueillons tout le monde. Mais, nous attendons et nous voulons aussi que les gens respectent notre culture ».

Il se dit que la culture dont il est question dans les relations entre hommes et femmes proscrit toute forme de relation sexuelle entre des personnes non-mariées, sous peine de lourdes peines, dont cet emprisonnement de sept ans dont il est question. La question maintenant est de savoir si les femmes souvent membres des délégations des pays à l’occasion des grandes compétitions sans que l’on ne sache exactement leur rôle, pourront encore voyager. Y aura-t-il de la place pour « les épouses véritables » des membres des délégations ? Tous les étrangers présents au Qatar du 21 novembre au 12 décembre 2022 pourront-ils relever le défi de passer tout le temps que va durer la Coupe du Monde sans « toucher » à une femme ou l’inverse ? Ce sera une Coupe du Monde d’un autre genre à disputer.