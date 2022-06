CAMEROUN :: Que se passe-t-il à Afriland First Bank ? :: CAMEROON

La banque au capital Camerounais est-elle entrée dans la zone de turbulence du fait d’une gestion opaques ? Notamment dans la filiale de la République Démocratique du Congo. Les souscripteurs veulent savoir. La presse s’intéresse.

Le Climat des affaires est-il serein du côté de la banque ? Le Quotidien de l’Economie n’estime que «Afriland First Bank dans la tourmente en RDC» et pointe du doigt l’ancien Directeur général adjoint. Pour le journal, Depuis le 1er juillet 2021, le groupe d’actionnaires majoritaires et les administrateurs n’ont plus aucun contrôle sur la banque entièrement aux mains de l’ex-DGA, Patrick Kafindo Zongwe désavoué et démis de ses fonctions par le Conseil d’administration. L’Etablissement financier a été mis sous gestion d’un Comité d’administration provisoire le 20 juin 2022 par la Banque centrale du Congo.

Banqueroute ou dépôt de bilan , le journal Eco Matin va plus loin «Vers l’expropriation d’Afriland First Bank en RD Congo ». Il se fonde sur Le communiqué signé le 3 juin 2022 par Jean Paul Kamdem et Jean-Paul Fonkoua, respectivement vice-président exécutif d’Afriland First group S.A et Président du Conseil d’Administration d’Afriland First Bank SA révélait que la filiale congolaise d’Afriland First Group était victime d’un projet d’expropriation. Ils disaient ne pas comprendre que la Banque centrale du Congo leur demande de recapitaliser cette banque à hauteur de 90 milliards de dollars, alors même que, au 30 juin 2021, quand elle était encore sous leur contrôle, elle disposait de fonds propres de 48,4 millions de dollars et respectait tous ses ratios prudentiels. Que s’est-il passé entre temps ? La mise sous administration provisoire d’Afriland First Bank est-elle fondée ?

Le Blanchiment d’argent et la Lutte contre le terrorisme sont aussi au menu. Eco Matin donne des chiffres : «L’ANIF aux trousses de 124 milliards Fcfa ». Ces dossiers ont été transmis par le gendarme des transactions financières au ministère de la Justice en 2020 et portent sur des flux financiers relatifs aux délits de corruptions, détournements de fonds publics, escroqueries, faux et usage de faux, trafic divers ou encore financement du terrorisme. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, le Cameroun bénéficie d’une batterie d’instruments internationaux et d’un arsenal Juridique communautaire et national contraignant qui pourtant, ne décourage pas les criminels.

Aussi bien que les Nominations et recrutements dans les entreprises publiques. Le journal Reperes parle de «Le faux-procès contre le SGPR ». Suite à une note rendue publique la semaine dernière, fixant les nouvelles modalités de désignation ou d’enrôlement des personnels dans les structures de production relevant de la compétence du gouvernement, le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence est jeté en pâture au public, par les directeurs généraux hors-la-loi ayant déjà passé plus de 9 ans à leurs postes respectifs. Abondamment relayée sur les réseaux sociaux et des média de la place, cette campagne de médisance est organisée dans le but, une fois de plus, de ternir l’image du principal homme de main du président de la République, qui brille par une loyauté indéfectible, un sens du devoir bien accompli et un patriotisme débordant.