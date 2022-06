FRANCE :: MEET AND EAT WITH VANINOU;GRANDE MESSE CULINAIRE DITE A PARIS

La blogueuse culinaire VANYNOU, basée à Londres était ce weekend à Paris pour présenter physiquement et non plus virtuellement son concept de cuisine à ses multiples fans.

Vanynou très populaire sur les réseaux sociaux avec plus d'une centaine de followers se sont rendus dans le 20 ème arrondissement de Paris pour visiter, déguster, sentir des saveurs d'ici et d'ailleurs et surtout toucher du doigt, celle qui au quotidien les fait rêver à l'art de la cuisine.

Diplômée dans le domaine de la Finance, la cuisine est devenue pour Vanessa, une réelle passion qu'elle aime à partager, d'où l'initiative de Paris.

Un moment privilégié qui a eu le mérite de voir courir des artistes musiciens comme Happy d'Efoulan, Jacky Kingué et plusieurs blogueuses comme Flore de Lille, Kompressor et plusieurs fans venus de Bruxelles capitale et d'Allemagne.

Si l'événement de ce samedi 18 juin 2022 a été un succès à Paris, beaucoup d'amoureux du culinaire souhaitent voir le concept aller de l'avant d'où le prochaine édition prévue à Londres l'année prochaine.