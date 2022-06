CAMEROUN :: CHANGEONS LA NATURE DE L'ÉTAT ET LE RESTE NOUS SERA DONNÉ EN SURPLUS :: CAMEROON

Les revendications du genre :le président doit être bassa ou anglophone ou bamileke ou nordiste ne sont pas des revendications légitimes ni même sérieuses.

Elles relèvent de la pure distraction et sont en fait le reflet de disputes internes au sein d'une oligarchie corrompue qui dirige le pays.

Le vrai problème n'est pas l'ethnie du président, mais la NATURE du système. Tant que nous avons un système neocolonial, hypercentralisé, dictatorial et corrompu, le président sera mauvais quelle que soit son ethnie ou la langue coloniale qu'il maîtrise le mieux.

Si par contre on met en place un bon système avec un président aux pouvoirs réduits et des contrepouvoirs législatifs et judiciaires effectifs pour éviter les dérives, alors la tribu du président importe peu car le parlement ou le peuple lui-même, qui eux sont par nature multiethniques saurons le redresser ou le dégager

Œuvrons d'abord ensemble pour construire des institutions fortes au service du peuple, tout le reste nous sera donné en surplus