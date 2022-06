CAMEROUN :: LES CONDOLEANCES DU PRESIDENT DU MPDR AU PRESIDENT DU PCRN :: CAMEROON

Monsieur le Président et honorable élu de la nation camerounaise,

Très cher frère,

J’ai appris avec une profonde tristesse, l’émouvante nouvelle du décès de votre vénéré géniteur, notre père et patriarche, protecteur des valeurs et nourricier de mille et une progénitures.

La mort, la mort, la mort, et bien plus que cela, la disparition, et encore mieux ou au-delà de tout cela, le départ d’un patriarche, livre d’histoire, creuset des sagesses et source des intelligences, vient nous rappeler le sens de la vie, la règle de l’utilité de la naissance ainsi que de la continuation du monde.

Je veux, au plus fort des émotions de votre famille, des soutiens compassionnels des amis et des proclamations de solidarités des connaissances de tous les statuts, m’inscrire dans la proximité de votre cœur éploré, pour faire le deuil et assumer le destin que nous réserve le plus haut et Roi des Rois. Je veux être de ceux qui, forts des bénédictions de nos patriarches à l’instar de papa Libi, écoutent les voix insondables des coutumes et traditions de l’Afrique profonde.

J’ai cru entendre dans ce temps de deuil, des voix se perdre dans la bêtise de la haine suprême et insensée, mais je vous sais solide et plein d’équilibre, pour ignorer les vents du trouble et les tambours de la méchanceté.

Papa parti, le témoignage de son leg, nous invite à un genre de responsabilité, que vous et moi partageons déjà et depuis, logiquement, par nos professions de foi de dialogue, de tolérance, d’humilité, de pardon, de simplicité et de réconciliation pour la paix.

Condoléances, Monsieur le Président, Député de mon pays et très cher frère.

L’âme du Patriarche reposera en paix./.