CAMEROUN :: Nécrologie : L'artiste Nkembe Pesauk est décédé :: CAMEROON

On le savait malade depuis plus d'an. La maladie a fini par l'emporter

C'est par le biais d'un message de la famille Nkembe Pesauk posté sur facebook que les Camerounais ont appris la triste nouvelle: "Avec le cœur très lourd nous, la famille Nkembe, annonçons le passage aujourd'hui dans la gloire de notre bien-aimé et précieux Roger Nkembe Pesauk à Frederick, Maryland USA."

Nkembé Pesauk était un homme de culture avisé. Il a été un membre influent du YUM (Yaoundé University Music) et s’est notamment illustré en composant les hymnes des coupes d’Afrique 1984, 1986 et 1988.

Fondateur de la maison Soyoko (Sound of Yoko), il a révélé des jeunes valeurs montantes de la musique camerounaise comme Yolande Ambiana et ou encore Rachel Mimbo. Il est surtout fondateur du groupe Rhum tah, constitué de jeunes enfants de la génération 80 et rendu célèbre par la chanson à succès Bam Bam bé.

Il vivait aux Etats-Unis depuis plus d’une vingtaine d’années. RIP l'artiste