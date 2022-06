CAMEROUN :: MBAH ERIC MBAH NOUVEAU BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU CAMEROPUN :: CAMEROON

Membre de conseil de l’ordre et représentant du Nord-ouest, il vient d’être élu comme bâtonnier par ses pairs au cours d’une assemblée générale qui a duré 3 jours et qui rassemblaient plus de 3000 avocats membres du barreau du Cameroun.



Apres une assemblée pleine de rebondissements, ponctuées de moult tractations, le resultat finale affiche : Mbah Eric Mbah 1285 voix, Menong philippe 969 voix, Ntoko justice 210 voix, Tijanji 70 voix.



Elu pour un mandat de deux ans, le nouveau bâtonnier aura pour mission de redonner ses lettre de noblesse au barreau gangrené par la corruption, les trafics d’influences aussi bien que la politisation à outrance de ce corps qui, selon un groupe d’anciens bâtonniers s’est écarter de ses missions régaliennes : dire le droit et protéger le justiciable.



Nous y reviendrons