HILTON ANNONCE L'OUVERTURE DE DEUX NOUVEAUX HÔTELS DANS LA CAPITALE ECONOMIQUE DU CAMEROUN, DOUALA :: CAMEROON

Hilton Douala et Hilton Garden Inn Douala Akwa renforcent la présence de Hilton en Afrique centrale.

Douala, Cameroun 20 Juin 2022

Hilton annonce aujourd'hui l'expansion de son portefeuille au Cameroun à la suite de la signature d'accords pour développer deux nouveaux projets : Hilton Douala et Hilton Garden Inn Douala Akwa, en partenariat avec des investisseurs locaux.

Andrew McLachlan, Directeur Général, chargé du développement de l'Afrique sub-saharienne chez Hilton a déclaré : « L'expansion de notre portefeuille à Douala marque notre engagement envers le Cameroun et plus largement l’Afrique centrale.

La région, qui a connu des niveaux accrus d'investissement dans les affaires et le tourisme au cours des dernières années, offre une opportunité intéressante pour Hilton, qui a une longue expérience de l'hospitalité exceptionnelle au Cameroun. Nous sommes ravis d’apporter Hilton et Hilton Garden Inn à Douala avec ces deux nouveaux projets hôteliers incroyables."



Hilton Douala



Stratégiquement situé dans le quartier de Bonanjo, le principal quartier commercial de Douala, et à environ 5,5 kilomètres de l'aéroport international de Douala (DLA), Hilton Douala offrira un hébergement haut de gamme aux voyageurs d'affaires et de loisirs.

L'hôtel, dont l'ouverture est prévue en 2026, comprendra 210 chambres et suites, ainsi que des restaurants de spécialités, un bar spectaculaire sur le toit et un salon exécutif. Les clients pourront profiter d'une piscine extérieure au dernier étage, d'un club de remise en forme et d'un spa à service complet. Pour les conférences et les événements, l'hôtel disposera de plus de 1 500 mètres carrés d'espace événementiel, dont une salle de bal, une salle de réception, deux salles de réunion et deux salles de conseil.



L'hôtel fait partie d'un ensemble plus vaste à usage mixte qui comprend le Hilton Douala dans une tour, une tour de bureaux commerciaux, toutes deux reliées par des magasins de détail et une zone de divertissement au rez-de-chaussée de l'ensemble à usage mixte.



Hilton Garden Inn Douala Akwa



L'hôtel Hilton Garden Inn Douala Akwa proposera un hébergement de catégorie moyenne, avec 111 chambres, une piscine et un bar sur le toit, un salon, un centre de remise en forme et six salles de réunion. L'hôtel, dont l'ouverture est prévue en 2024, sera construit à Akwa, l'un des principaux quartiers d'affaires de Douala.



Avec l'ajout de ces deux derniers hôtels à son pipeline de développement, Hilton va doubler la taille de son portefeuille au Cameroun, devenant ainsi le plus grand opérateur hôtelier international du pays et s'appuyant sur l'héritage de l'hospitalité Hilton fournie par Hilton Yaoundé depuis plus de 30 ans. De même, il marque l'engagement de Hilton en Afrique centrale, où des projets voisins comme le Hilton N'Djamena Toumaï Palace au Tchad sont en cours de développement.



Hilton possède plus de 100 hôtels en exploitation ou en cours de développement dans des villes à travers l'Afrique, y compris des propriétés faisant partie de sa marque phare Hilton Hotels & Resorts à Addis-Abeba, Yaoundé et Johannesburg.



À propos de Hilton



Hilton (NYSE : HLT) est un leader mondial de l'hôtellerie avec un portefeuille de 18 marques de renommée mondiale comprenant plus de 6 600 propriétés et plus d'un million de chambres, dans 119 pays et territoires. Dédié à la réalisation de sa vision première, qui est de remplir la terre de la lumière et de la chaleur de l'hospitalité, Hilton a accueilli plus de 3 milliards d'invités au cours de son histoire plus que centenaire, a obtenu une des premières places sur la liste des meilleurs lieux de travail au niveau mondial en 2020, et a été nommé leader mondial de son secteur en 2020 sur les indices de développement durable Dow Jones.

En 2020, Hilton CleanStay a été introduit, apportant aux hôtels du monde entier une norme de propreté qui définit les standards du secteur. Grâce au programme de fidélité primé Hilton Honors, les plus de 118 million de membres qui réservent directement auprès de Hilton peuvent gagner des points pour des séjours à l'hôtel et des expériences que l'argent ne peut acheter.

Grâce à l'application gratuite Hilton Honors, les clients peuvent réserver leur séjour, choisir leur chambre, s'enregistrer, déverrouiller leur porte avec une clé numérique et quitter l'hôtel, le tout depuis leur smartphone. Visitez newsroom.hilton.com pour plus d'informations, et connectez-vous avec Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de Hilton Hotels & Resorts



Depuis plus d'un siècle, Hilton Hotels & Resorts est la référence en matière d'hôtellerie dans le monde entier, offrant de nouveaux produits et services pour répondre aux besoins changeants des clients. Avec près de 600 hôtels répartis sur 6 continents, les établissements Hilton Hotels & Resorts sont situés dans les destinations les plus recherchées au monde pour des clients qui savent que l'endroit où ils séjournent est important.

Faites l'expérience d'un séjour agréable chez Hilton Hotels & Resorts en réservant sur hiltonhotels.com ou via l'application Hilton Honors, leader du secteur. Les membres Hilton Honors qui réservent directement via les canaux Hilton préférés ont accès à des avantages instantanés. Pour en savoir plus sur Hilton Hotels & Resorts, rendez-vous sur newsroom.hilton.com/hhr, et suivez la marque sur Facebook, Twitter et Instagram.



À propos de Hilton Garden Inn



La marque primée Hilton Garden Inn propose aux clients d'affaires et de loisirs, des hébergements haut de gamme et abordables, ainsi que des équipements modernes, pour une expérience qui se situe tout simplement à un autre niveau. La promesse Hilton Garden Inn affirme l'objectif de la marque de rendre le séjour de chaque client meilleur et plus lumineux.

Une garantie. Avec plus de 940 hôtels dans 55 pays et territoires à travers le monde, la marque garantit aux voyageurs d'aujourd'hui une expérience brillante et satisfaisante, dès le premier contact. Faites l'expérience d'un séjour positif à Hilton Garden Inn en réservant sur hgi.com ou via l'application Hilton Honors, leader du secteur. Les membres Hilton Honors qui réservent directement via les canaux Hilton préférés ont accès à des avantages instantanés. Pour en savoir plus sur Hilton Garden Inn, rendez-vous sur newsroom.hilton.com/hgi, et suivez la marque sur Facebook, Instagram et Twitter.