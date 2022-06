CAMEROUN :: PR JUSTINE DIFFO LANCE ‘’SPECIAL SPORT VACANCES ‘’ AU GYMNASE KAGUYA HIME A OLEMBE, IL ETAIT TEMPS :: CAMEROON

Dans son traditionnel message à la nation le 10 février 2022, le président Paul Biya mettait en garde la jeunesse contre la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ainsi disait-il : « Pour autant, si l'on peut se féliciter de l'appropriation rapide de la digitalisation par notre jeunesse, il y a lieu de déplorer par ailleurs, les dérives que l'on observe dans l'usage de ces avantages technologiques, notamment dans les réseaux sociaux où le vice, les discours de haine et la violence verbale foisonnent et ont de plus en plus droit de cité. » extrait du discours du président Paul Biya le 10 février 2022.



La montée de la violence en dehors et dans les établissements scolaires a atteint des proportions alarmantes avec les assassinats d’enseignants par les élèves, des bagarres au sein et à l’extérieur des établissements scolaires pour ne citer que ceux-là. Face à la décrépitude des repères socioculturels et de l’éducation il est urgent d’apporter un nouveau paradigme à la jeunesse .C’est en guise de contribution à la vision du président de la république que le Pr Justine Diffo ceinture noire deux dan a choisi d’agir en offrant aux jeunes et enfants ‘’SPECIAL SPORT VACANCES ‘’, un évènement sportif pas comme les autres.



Ce samedi 18 juin 2022 a été marqué en effet par le lancement de SPECIALES VACANCES SPORTS LOISIRS ET CULTURE au Gymnase KAGUYA HIME à Olembe, c’est un espace professionnel et ultra moderne mis à disposition des amoureux des arts martiaux. Après une inscription gratuite des enfants de 03 à 21 ans, ces derniers sont soumis à des formations dans les disciplines tels que le Karate, le judo, ne Nambudo, le Krav Maga, fitness et danse sportive. La pratique de ces activités physiques passionnantes permettra à ces enfants de développer un apprentissage de la discipline et du respect des autres, une meilleure coordination du corps, une meilleure estime de soi, l’acceptation et la meilleure gestion de la défaite, une discipline poussée dans la réalisation des actes du quotidien.



Etait présent à cette cérémonie de lancement de ‘’SPECIAL SPORT VACANCES ‘’ Me N’HANACK TONYE David et bien d’autres acteurs de premier plan du Nambudo .



Toujours viser la lune.

Toujours viser la lune, telle est la devise du Kaguya Hime Nambudo club de Yaoundé qui entend développer les capacités mentales des enfants à travers les séances de coaching. Pour le Pr Justine Diffo, promotrice du club et de Global Capacity Building Foundation, il est urgent pour l’avenir de la jeunesse camerounaise de changer de paradigme pour un nouveau reconditionnement mental indispensable face aux défis du monde.

C’est dans ce sens que le président Paul Biya exhortait la jeunesse dans son message du 10 février 2022 à saisir plutôt les opportunités qu’offrent la connexion du Cameroun au village planétaire pour aller à la conquête du monde. « J'invite par conséquent nos jeunes à faire un usage responsable, instructif et constructif des réseaux sociaux, dont la vocation première est d'offrir des espaces et des opportunités d'échange, d'information et de communication dans des domaines les plus variés. » le président Paul Biya .