CAMEROUN :: DR MOLLER JENS PROFESSEUR EN PEDIATRIE A BANGOUA DU 04 AU 22 JUILLET 2022 :: CAMEROON

Perché sur les collines de Bangoua dans le département du Nde, l’hôpital protestant de Bangoua accueille du 04 au 22 Juillet 2022 le professeur en pédiatrie Dr Moller Jens. Membre de la Senior Expert en Service (SES), c'est un important organisme allemand œuvrant dans la coopération Sud -Nord.

Dr Moller Jens et collaborateurs constitueront une équipe outillée et experte qui pendant 3 semaines se penchera sur des cas de maladies infantiles (0 à 16 ans), allant des plus simples aux plus compliquées voire rares.



« Il est important de partager l’information car peut sauver une vie humaine. Les consultations concernent les populations du Nde et environs. »Précise la Direction de l’hôpital.



L’hôpital de Bangoua a bâti sa notoriété dans le traitement des personnes âgées, notamment dans le domaine de l’urologie .Le centre dispose d’un urologue permanent qui reçoit les patients venus des quatre coins du pays.