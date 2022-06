CAMEROUN :: Chantal Kambiwa dénonce le non respect de la représentation du genre dans les nominations de Fru Ndi :: CAMEROON

Une seule femme présidente sur les 18 à la tête des commissions permanentes qui constituent ce que les statuts du SDF (Social Democratic Front) appellent "shadow cabinet" ou, en français, gouvernement en attente! Suffisant pour amener Chantal Kambiwa , la Coordinatrice des femmes socialistes qui, tout en saluant la promotion de Me Adeline Adéline Lord Djomgang au poste de Secretaire général, rappelle que le président national n'a pas tenu compte des plus de 20 ans de lutte du SDF au sein de l'internationale socialiste en vue d'une plus grande prise en compte des femmes dans les positions de leadership politique.

La dirigeante élue de la branche des femmes du SDF invite alors ses camarades femmes à se mobiliser pour corriger cette sous-représentation lors du congrès électif du Comité exécutif national (NEC) prévu en 2023.

L'intégralité de la lettre