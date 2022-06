FRANCE :: Quelles sont les marques françaises les plus connues à l’étranger ?

Comment sont accueillies les marques françaises à l’étranger et quelles sont celles qui ont un plus grand impact sur la scène internationale ?

Zoom sur les « made in France » les plus populaires à l’international

Il n’y a pas que des marques américaines comme Nike, Jordan, Amazon, Apple ou encore celles japonaises comme Sony, Toyota, Nintendo qui sont connues partout dans le monde ! Que ce soit dans le domaine du divertissement, dans celui du luxe, de la mode, de l’hygiène ou encore de la communication, la France et les marques qui françaises se taillent également une part non négligeable sur la scène internationale. Découvrez ici les sociétés dont les offres, les produits et les services brillent sous les projecteurs à l’étranger

Impact des groupes français sur la clientèle mondiale

En plus d’être connue pour son ingérence dans les décisions de l’intelligentsia africaine à divers niveaux, la France est également très populaire à travers les esprits créatifs qui font valoriser le savoir-faire français dans le monde. Beaucoup de marques françaises s’affichent ainsi parmi les plus prospères du monde et il faut dire que ce n’est pas toujours grâce à la clientèle nationale. En effet, de nombreuses sociétés telles que LVMH, qui est sans contexte le leader des marques de luxe au monde, ont choisi de faire du marché international leur principale niche. En 2018, lors du classement des marques influentes dans le monde réalisé par Interbrand pour les Best Global Brands 2018, la France s’est démarquée avec 9 places à l’arrivée sur le podium, avec en tête le groupe LVMH qui avait alors réalisé un chiffre d’affaires de 21,8 milliards d’euros durant le premier trimestre de 2018. Deux ans plus tard, en 2020, l’hexagone s’affiche encore avec près de 10 groupes très influents à l’internationale.

Les principaux domaines dans lesquels on retrouve les marques françaises à l’étranger sont le luxe en tête, suivi de l’hygiène-beauté, les télécommunications, l’assurance, le divertissement et les assurances. Très peu de groupes font figure de proue dans les automobiles, les technologies, les services financiers, l’électronique, la restauration et les équipements sportifs qui sont des domaines où les marques américaines se taillent la part du lion. Après les USA qui s’offrent régulièrement 50 places sur les marchés d’influences de la scène internationale, la France peut se targuer d’être avec l’Allemagne, le deuxième pays le mieux représenté hors de son territoire.

10 marques françaises parmi les plus influentes à l’international

Les marques françaises arrivent à se positionner dans d’autres pays notamment grâce à leurs performances financières, aux sociétés cotées en bourses qui les détiennent, à leur influence dans la prise des décisions d’achat, dans leur capacité à fidéliser leur clientèle en se démarquant de la concurrence, à leurs prévisions pour des profits stables sur le long terme, à leurs sens de l’innovation, à l’accessibilité de leurs produits, à leur réputation auprès des consommateurs étrangers, etc. Zoom sur 10 marques parmi les plus présentes hors des frontières de l’Hexagone.

1. Louis Vuitton

Depuis plusieurs années maintenant, le groupe Louis Vuitton caracole au sommet de la liste des marques françaises les plus influentes au monde. En 2018, cette filiale du groupe LVMH est arrivée à la 18e place du classement mondial des 100 marques les plus prospères avec un CA impressionnant de 28,15 milliards de dollars et une évolution phénoménale de +23 % sur seulement un an. Louis Vuitton est une marque de maroquinerie avec des ateliers partout dans le monde. Son impact s’étend notamment grâce à ses offres qu’il rend de plus en plus facilement accessibles aux jeunes consommateurs. En 2020, son revenu était évalué à 31 720 milliards de dollars. Lors du classement Best Global Brands 2021 de Interbrand des 100 plus grandes marques mondiales, le groupe est arrivé à la 13e place avec une évolution de +16 % en une seule année soit un CA de 36 766 milliards de dollars.

2. Barrière

En matière de groupe français à l’étranger, Barrière est tout simplement un géant. La société a été créée en 1912 et possède des restaurants, les hôtels de luxe et des casinos. Il existe au total 32 casinos Barrière qui ouvrent leurs portes à Lille, à Bordeaux, mais aussi à Abidjan en Côte d’Ivoire et qui comptent parmi les meilleurs casinos en ligne français. Les machines à sous des casinos Barrière sont présentés comme des jeux avec des taux de redistribution élevés permettant aux parieurs de décrocher d’importantes récompenses en argent réel. En plus de posséder certains des meilleurs casinos en ligne français, le groupe Barrière détient 18 hôtels dont 5 Leading Hotels of The World et 1 Relais & Château répartis dans nombreuses villes comme Abu Dhabi et New York. C’est le modèle à suivre pour tous les sites virtuels qui veulent être vus comme les meilleures marques opérant en France. Les joueurs doivent aussi s’en tenir à ces caractéristiques s’ils cherchent à jouer sur le meilleur casino en ligne français.

3. Chanel

Parmi les marques de luxe françaises les plus célèbres au monde, Chanel se positionne à la deuxième place juste derrière Louis Vuitton. En 2018, au classement Best Global Brands, la marque s’affichait à la 23e place avec un chiffre d’affaires de 20,01 milliards de dollars. Quelques années plus tard, pour le Best Global Brands 2021, Chanel est monté d’une place avec un CA de 22 109 milliards de dollars et une augmentation de +4 % comparativement à ses chiffres de 2020 qui étaient de 21 203 milliards de dollars. Chanel a entre autres été porté haut par le regretté couturier et styliste Karl Otto Lagerfeld.

4. Hermès

Hermès fait une sérieuse concurrence à Chanel sur la scène internationale. En 2018, les ventes totales du groupe étaient estimées à 16,37 milliards de dollars, soit une progression de 15 % par rapport à 2017, ce qui lui a permis de se positionner à la 32e place au classement mondial des 100 marques les plus influentes. Sur les 3 dernières années, les progrès de la marque ont été fulgurants. Grâce à ses innovations, comme les très célèbres sacs Birkin et Kelly, Hermès a gravi les échelons pour talonner Chanel à la 23e place du classement Best Global Brands 2021 de l’Interbrand. Le total de ses ventes cette année-là a été évalué à 21 600 milliards de dollars, soit une évolution de +20 % par rapport à ses chiffres de 2020.

5. AXA

C’est la toute première marque d’assurance et peut-être la seule qui représente la France dans les hautes sphères d’influence à l’international ! AXA s’est positionnée à la 47e place au classement mondial en affichant au premier trimestre de 2018 une valeur de 11 118 milliards de dollars. En 2020, la marque AXA a connu une montée de ses revenus qui sont passés à 12 211 milliards de dollars. Au classement 2021 de Interbrand, le groupe est descendu d’une place sur le podium international, même si son chiffre a connu une progression de 10 % en passant à 13 408 milliards de dollars les trois premiers mois de cette année.

6. L’Oréal

Première marque d’hygiène-beauté à l’international, L’Oréal n’a occupé que la 48e place du podium des 100 groupes de Best Global Brands 2018. Cette année-là, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 11 102 milliards de dollars, soit une progression de 4 % par rapport à 2017. En 2020, selon les rapports de l’Interbrand, le résultat annuel de L’Oréal est passé à 12 553 milliards de dollars, ce qui lui a permis de monter à la 45e place dans les classements. En 2021 par contre, même si la marque conserve sa place parmi les plus influentes dans le monde, son CA n’a connu aucune augmentation et est même passé à 12 501 milliards de dollars selon les rapports de son premier trimestre d’activité. L’Oréal garde tout de même la tête haute avec ses nombreux défilés mettant en avant de belles égéries comme Kate Winslet ou encore la magnifique septuagénaire Jane Seymour Fonda.

7. Cartier

On retombe encore dans le luxe, cette fois-ci avec les bijoux de la marque Cartier. Tenant de la 67e place au classement du Top100 de 2018 avec un CA de 7,65 milliards de dollars, Cartier s’est fait damer le pion en 2021 par d’autres marques françaises, jusqu’à être relégué à la 73e place du classement. Cela n’en fait bien évidemment pas une marque moins influente ou moins prolifique sur le marché. En effet, en 2020, les revenus de la marque avaient chuté pour descendre à 7 494 milliards de dollars contre 8 192 milliards en 2019, mais Cartier et ses montres de luxes ont remonté la pente et sont parvenus à générer 8 161 milliards de dollars dans les trois premiers mois de 2021.

8. Garnier

Comme L’Oréal, Garnier est également l’une des marques françaises d’hygiène-beauté les plus connues au monde. Sa gamme de produit est très populaire, principalement pour sa qualité et sa facilité d’accès. En 2021, le groupe avait fait un fort démarrage de +10,2 % lors du premier trimestre avec un CA de 7 061 milliards de dollars. Même s’il ne figure pas dans le Top100 du classement selon Interbrand, Garnier reste l’une des marques françaises les plus réputées hors de l’hexagone.

9. SFR

Après Orange, SFR est la deuxième marque de Telecoms française qui fait fureur à l’étranger. En 2012, les revenus de SFR avaient chuté en même temps que sa cote de popularité dans le monde. Ce n’est qu’en 2018 que la marque s’est refait un nom pour remonter dans les sondages. Rien qu’en 2021, SFR a gagné 1,3 million d’abonnés, ce qui lui a permis de passer à 17,3 millions d’utilisateurs résidentiels et plus de 2,2 millions d’utilisateurs extérieurs, y compris les abonnés d’entreprises. La marque est remontée sur les marches de la scène internationale, notamment grâce au rachat de Prixtel (390 000 utilisateurs) et de Afone (834 000 abonnés). En 2021, selon les rapports de la société, son chiffre d’affaires a été estimé à 10,74 milliards d’euros, soit une valorisation de 1,4 % sur l’année précédente.

10. Danone

Nous aurions pu finir ce classement avec Hennessy, Dior ou encore d’autres belles marques en rapport avec la mode, mais nous avons préféré Danone en raison du fait qu’il s’agit de la première multinationale alimentaire qui représente la France dans les classements internationaux. Créé en 1919, le groupe détient près de 15 marques de produits laitiers frais, d’eau et de nutrition spécialisée comme Danone, Evian, Alpro, Danonino, Silk, Actimel, Oikos, Activia, Voltic et Aqua. Avec une valorisation de 6 085 milliards de dollars, la multinationale avait été positionnée à la 58e place du classement du cabinet de conseil Interbrand.