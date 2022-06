FRANCE :: MUSIQUE: LA DIASPORA SE MOBILISE AUX CÔTÉS DES ÉLÈVES DE TOUBORO

C'est à Nanterre à un jet de pierre de la ville capitale Paris, qu'à eu lieu le grand gala concert de charité organisé par l'ONG "CRIS OF CHILDREN".

Une initiative d'Elise Martin, chef de cuisine étoilée et présidente de l'ONG, très éprise de passion pour la cause caritative.

Après un voyage d'inspection dans la petite commune de Touboro où elle a reçu un accueil des plus chaleureux en novembre 2020, elle a mesuré la souffrance des jeunes enfants de cette localité du Nord-Cameroun, et de retour sur Paris, l'idée de venir en aide a pris le dessus.

Comme un seul homme, la diaspora a repondu massivement présent. L'événementiel a pris une autre allure avec l'arrivée à Paris du maire de Touboro, Me Célestin YANDAL, présent au côté du patriarche Eugène NGOM NGOM et de Marinette Seylair, parrain et marraine de la soirée de bienfaisance.

Les artistes Olivier de Clovis et Petit-Pays prévus pour la circonstance ont fait le show pour le plus grand bonheur du public debout à chaque fois pour vibrer et danser au rythme des sons de l'Assiko et du Makossa.

La levée de fond prévue pour la circonstance, a tenu ses promesses : avoir de quoi pour construire l'école publique de Touboro.

En intégralité l'entretien avec le Maire Célestin YANDAL de Touboro et un extrait du grand concert live de Petit-Pays.