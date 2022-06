MONDE ENTIER :: TENS OR BETTER (Vidéo Poker) :: WORLD

Comment jouer à Tens or Better ?

Ce jeu de poker est facile à utiliser, offrant une ambiance agréable ainsi que d’avantageuses rémunérations .

Tens or Better est un jeu de poker dont le but principal c’est d’obtenir une main gagnante de cinq cartes contenant également une paire de 10 ainsi qu’une quinte flush royale. Pour plus d’informations, il est nécessaire de consulter le tableau situé dans la partie basse de la machine.

Avant de jouer, il faut placer une somme d’argent pour la mise. L’argent à miser permet d’obtenir cinq cartes. Puis, vous pouvez faire votre choix afin de conserver les meilleures cartes. Une des options à choisir est le DRAW pour qu’il y ait un remplacement de cartes si nécessaire. D’ailleurs, vos récompenses dépendent de la valeur de la main finale.

Techniquement parlant, ce genre de jeu dispose de cartes composées de toutes les couleurs telles que le cœur, le pique, le carreau et le trèfle. Tous ces types de cartes ont une valeur identique. Comme la plupart des jeux de poker, celui-ci fonctionne également avec un sabot de 52 cartes. Ensuite, ces dernières seront mélangées durant chaque session.

Il est indispensable de suivre et de respecter les règles présentes. Mais avant de les appliquer, il est essentiel de miser . D’ailleurs, le montant de la mise minimale est de 0,1 euro et la mise maximale est de 250 euros. Le pari de valeur inférieur à 1 euro sera automatiquement ajusté par la prochaine mise. L’affichage des crédits et la totalité de la mise sont faits par l’intermédiaire des cinq cartes. Et c’est après cela que vous pourrez changer votre emplacement par le biais des flèches sous BET situées sur la partie basse de la machine. Il faut notifier que le solde concerne la somme des crédits et le Total Bet. Tout cela est affiché sur le tableau. Après cela, vous pourrez lancer les parties en cliquant sur le bouton DEAL.

