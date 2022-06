CAMEROUN :: SEME BEACH célèbre l'enfance :: CAMEROON

Dans le cadre de la journée de l'enfant africain qui s'est célébrée le 16 juin dernier, l'établissement hôtelier n'a pas voulu faire dans la dentelle. En effet, pour marquer cette journée, l'hôtel a organisé un grand camp de vacances pour les enfants avec des jeux et attractions diverses.

La capitale régionale du sud ouest a donc vibré de la plus belle des manières pendant 24h ce 15 juin au rythme de l'enfance et plus précisément de l'enfance africaine. En effet, le directeur de l'hôtel seme beach de Limbé M. Yann Anoko a tenu à offrir aux enfants de sa zone des moments uniques en cette journée de célébration.

Le terrain de jeu de l'hôtel s'est transformé en l'espace de quelques heures en un parc d'attractions dans lequel on pouvait observer des jeunes de 6 à 14 ans se donner à des jeux et animations comme la chasse au trésor, courses aux oeufs, construction d'un château fort et beaucoup d'autres encore...

Appelé holidayscamps, ce moment unique pour Seme beach était une occasion pour pour l'hôtel de démontrer sa détermination à accompagner le gouvernement dans l'épanouissement de la jeunesse camerounaise.

Pour rappel, le thème de la journée "élimination des pratiques néfastes affectant les enfants" donne a réfléchir sur les mesures à adopter pour protéger la jeune fille des pratiques qui violent ses droits.