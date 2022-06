CAMEROUN :: Maître Michèle Ndoki a sauté une étape. :: CAMEROON

De retour de son exile en Côte d'Ivoire , elle a parlé de sa candidature à la tête du MRC. Ce qui comme nous l'avons dit est de son droit. Elle est tout à fait libre de le faire.

Sauf que parti du Cameroun parce qu’elle se disait en insécurité et en danger, elle y est revenue sans que personne ne sache comment et par quel mystère ont disparu l'insécurité et le danger qui l'avaient poussée à l'exile.

Nous avons relevé à travers les réactions d'un certain nombre de Camerounais que cette situation demeurée floue jusqu'ici est une zone d'ombre qui soulève des interrogations et fait peser des doutes et même une suspicion légitime sur les conditions de retour de Me Michèle Ndoki au Cameroun.

Interrogée sur cette question lors de l'émission l'arène sur canal2 par le journaliste qui voulait comprendre ce qui apparaît comme une incohérence dans le discours de Michèle Ndoki au sujet de sa sécurité et de son retour au pays , celle-ci est restée évasive et peu disserte dans sa réponse. Pourtant cette question était la plus importante de toutes les questions qu'on a pu lui poser pendant toute la durée de l'émission. C’est dire si elle aurait dû s'en appesantir pour dissiper définitivement les doutes qui traversent nombres d'esprits.

En effet, quand le journaliste lui demande par exemple si elle ne se sentait plus en danger depuis son retour au pays, elle répond brièvement qu'elle ne s'en préoccupe pas. Ce qui est quand même curieux pour quelqu'un qui a passé 2 années en exile, fuyant son pays, parce que qu'elle était en insécurité et en danger.

Alors de deux chose l'une :

Soit Maître Michèle Ndoki a menti qu'elle était en danger et en insécurité au Cameroun,

Soit elle était effectivement en danger et quelqu'un quelque part est venu lui donner des garanties pour sa sécurité. Ce qui l'a poussée à retourner au pays où elle ne se préoccupe plus de sa sécurité comme elle l'a dit elle-même.

Qui est donc cette personne qui lui a donné des garanties pour sa sécurité pour qu'elle puisse retourner au pays comme elle l'a fait ? Seule Michèle Ndoki peut répondre à cette question pour le moment.

De toutes les façons, la bonne version des faits se trouve ,selon moi, dans l'une des deux possibilités mentionnées ci-dessus. C'est vrai que Je ne parle pas en tant qu'un dieu . Je parle en tant qu'un être imparfait. Donc je peux me tromper. J'aimerais d'ailleurs me tromper d'analyse sur cette question. Mais c'est à Maître Michèle Ndoki de me dire en quoi je me trompe. Pour cela, elle doit communiquer de façon claire et précise sur cette question qui ne peut pas passer facilement aux oubliettes dans l'esprit des Camerounaises et des Camerounais qui se donnent jour et nuit pour construire une opposition forte et crédible capable de s'opposer efficacement au régime autocratique de Yaoundé .

Pourquoi Maître Michèle Ndoki qui était en danger et en insécurité n'est plus en danger subitement ?

Chère Maître Michèle Ndoki, même par simple respect pour ceux et celles qui se sont inquiétés pour vous quand vous disiez être en danger , vous devez répondre à cette question avec clarté.

Par respect pour votre parti que vous avez abandonné pendant 2 ans et pour vos Camarades qui se sont inquiétés pour vous pendant tout ce temps , vous devez communiquer sur cette question ....

Pour votre crédibilité, vous ne pouvez pas prendre cette question à la légère. C'est une étape importante que vous n'auriez jamais dû sauter pour ne pas créer le doute dans les esprits de ceux qui comme moi vous aiment.

Mais étonnamment, vous avez sauté cette étape pour parler de votre candidature en oubliant peut-être que la force d'un(e) candidat(e) réside d'abord dans sa crédibilité . Je vous suggère d'y revenir car il y va désormais de votre crédibilité.

Je termine en reposant la question qui est dans tous les esprits : Pourquoi Maître Michèle Ndoki qui était en danger et en insécurité n'est plus en danger subitement ?

Très respectueusement.