AFFAIRE ADOLESCENTE VIOLÉE À NTUI: LE POLICIER ÉBA'A REMY ET SON COACCUSÉ CONDAMNÉS À 1 AN ET 3 ANS

Le verdict est tombé ce mercredi 15 juin 2022 au tribunal de grande instance de Ntui.

Les deux prévenus, le policier Eba'a Ngomo Remy et son coaccusé reconnus coupables des faits d’outrage public à la pudeur sur mineur sont condamnés respectivement à 1 an et 3 ans d’emprisonnement ferme. Ils devront également verser la somme de 03 millions de FCFA à la famille de la victime en guise de dommages et intérêts.

Une décision de justice qualifiée de «Parodie de justice» par l'activiste Landry Ndenmeko Bankoue qui a suivi cette affaire de bout en bout.

«Ce verdict est une parodie de justice au regard du niveau de culpabilité du policier Eba'a qui reste celui qui avait organisé ce viol collectif. Nous espérons juste que la police nationale prendra acte de cette condamnation et veillera à ce que cet individu ne porte plus jamais les attributs de la police Camerounaise. Donc au Cameroun, on peut organiser calmement le viol collectif d'un enfant et s'en sortir avec 01 an de prison et une autre année avec sursis?

Le violeur lui-même s'en est sorti avec 03 ans de prison. Vraiment! Les violeurs d'enfants ont encore toute une carrière et une vie devant eux au Cameroun», dénonce-t-il.

La famille de la petite Raïssa quant à elle voit dans cette décision le laxisme de la justice pour des faits avérés de viol.

Rappelons que dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1er Janvier 2021, l'adolescente de 15 ans avait été forcée par un policier en patrouille dans la ville de Ntui, d’avoir des relations sexuelles avec son camarade de classe lorsque les deux retournaient à domicile après la veillée de prière de la nuit de la Saint sylvestre.

La petite Raïssa avait été retenue puis violée et sodomisée par le complice de Ebaa , un civil, employé au ministère de l'agriculture et venu à Ntui au moment des faits passer les vacances de Noël avec son frère le policier Eba'a.