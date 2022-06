CAMEROUN :: Kotto : enceinte … de papa :: CAMEROON

Sidonie M., 19 ans, étudiante, accuse son père d’être aussi celui du bébé dont elle ne s’est sue porteuse que lundi dernier.

C’est horrible mais possible : on peut être à la fois père et grand-père d’un bébé. C’est la double casquette qui prend forme sur la tête de Gérard M., 58 ans, ancien cheminot reconverti dans l’agriculture, indexé par sa fille Sidonie, étudiante de 19 ans, enceinte de quatre mois. Une jeune fille orpheline de mère depuis l’âge de deux ans, et qui a été élevée par la seconde épouse de son père – dont les deux premiers enfants, des garçons, résident à Yaoundé. La famille vit à Kotto, arrondissement de Douala V.

D’après les informations obtenues par CT, tout part d’une soirée arrosée le 10 février dernier. Sidonie est sortie avec des amis dans l’ambiance de la fête de la Jeunesse, et a bu deux bières puis un verre de whisky. Juste trop pour l’étudiante, qui avouera son état d’ivresse une fois rentrée. Papa Gérard ne la gronde pas, lui dit que l’alcool n’est pas si mauvais que ça et… lui fait prendre encore un verre. Puis lui demande d’aller prendre un bain. Son épouse, elle, doit aller visiter une sœur endeuillée. Gérard M. dit ne pas se sentir bien et ne l’accompagne pas.

Encore vaseuse, Sidonie sort de son bain et va se coucher. Elle n’a pas eu la force de porter une robe de nuit, ni même d’éteindre la lumière. Dans sa déposition à la police, elle dira avoir eu un sommeil étrange. Au départ, une impression de rêve érotique : elle a senti son intimité investie, et ne s’en est pas défendue. Mais quand le partenaire mi-onirique, mi-physique a voulu se lever, la jeune fille s’est réveillée en sursaut. Stupeur. Elle a senti une présence, et s’est demandé qui avait éteint la lumière. Elle va rallumer avant que la personne dans la pièce ait pu s’enfuir. C’est son père . Nouvelle stupeur. Sidonie comprend tout et fond en larmes.

Le secret sera tout de même gardé, jusqu’à ce que des malaises répétées (et absence de menstrues) de la jeune femme poussent sa belle-mère à la conduire à l'hôpital. Après une série d'examens, le verdict tombe ce lundi 13 juin : elle est enceinte de quatre mois. Sidonie va jurer que son dernier rapport intime avant l'inceste remonte à avril 2021. C'était d'ailleurs le premier de sa vies. Avec son petit ami parti depuis pour l'Europe, mais resté en contact via WhatsApp.

La belle-mère, outrée, ameutera la famille. Au moment où la nouvelle de la grossesse tombe. Gérard M. est dans le Moungo, pour ses activités champêtres. Il était attendu à Douala mardi, mais n'est pas venu. La famille maternelle de Sidonie(originaire du Centre) devrait arriver de Yaoundé. La police suit l'affaire