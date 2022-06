CAMEROUN :: Voici la nouvelle configuration du SDF. :: CAMEROON

Le chairman du Social Démocratie Front SDF a procédé à d'importantes nominations au sein du staff de son parti. Notamment au poste de secrétariat général, la communication, le conseillers juridique.

Il ressort de ces nominations que le parti de Ni John Fru Ndi rentre dans ses bases de sotie des fonts baptismaux c'est à dire un parti social démocratique. L'arrivée des jeunes tels que Mathurin Byoll rentre dans le souci d'apporter du sang neuf au parti qui, dans le landerneau politique était en perte de vitesse. Son score à la dernière présidentielle est de 3 %.

Il était temps de réorganiser le parti miné par des querelles de personnes qui lui ont fait perdre beaucoup de cadres à l'instar d'Edith Kah Walla et Célestin Djamen qui ont créés leurs propres partis. Ces nouvelles nominations rentrent elles dans la perspectives de 2023 et le départ de John Fru Ndi ? Toujours est-il que la fronde entre Joshua Osih, vice-président du parti et Jean Michel Nintcheu président provincial du parti dans le littoral semble être le principal déclencheur. Ce qui fait dire au quotidien la Nouvelle Expression que " Fru Ndi écarte ses opposants".

On le voit bien, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le SDF.