AFRIQUE :: Mastercard et Le Groupe Ecobank S'associent pour Numériser l’agriculture :: AFRICA

Mastercard et le Groupe Ecobank vont procéder au déploiement de Mastercard Farm Pass, une solution innovante et maintes fois primée permettant de connecter les petits exploitants agricoles aux systèmes financiers et agricoles. Mastercard Farm Pass sera déployée en s’appuyant sur le réseau de 33 pays dans lesquels Ecobank réalise des opérations bancaires, aidant ainsi des millions de petits exploitants agricoles à accéder digitalement aux marchés, à des intrants de qualité, à des services financiers et à des informations sur les prix en temps réel.

ABIDJAN, Cote d’Ivoire, 14 Juin 2022, /African Media Agency/- Mastercard et le groupe Ecobank ont conclu un partenariat visant à faciliter l'accès de millions de petits exploitants agricoles d'Afrique subsaharienne à Farm Pass de Mastercard, une plateforme numérique qui permet aux agriculteurs de vendre plus facilement et en toute sécurité leurs produits à un prix équitable.



Dans le cadre de ce partenariat, Ecobank va étendre la couverture et l'impact de la plateforme Farm Pass de Mastercard en s'appuyant sur son réseau panafricain de 33 pays. De nombreux petits exploitants agricoles d'Afrique sub-saharienne sont confrontés à plusieurs défis. Ils n'ont notamment qu'un accès limité aux marchés, aux fonds de roulement pour financer leurs activités ou se procurer des intrants de qualité, et aux outils financiers appropriés pour acheter et se faire payer efficacement. Cette situation a conduit à l'insécurité, à l'inefficacité et au gaspillage des ressources et de la nourriture, empêchant les exploitants agricoles de gérer des entreprises durables.



Farm Pass regroupe diverses parties prenantes du secteur agroalimentaire, du côté de l'offre et de la demande, sur une seule plateforme, renforçant ainsi l'impact positif et collectif sur les communautés agricoles. Les petits exploitants agricoles peuvent vendre leurs produits à un meilleur prix, accéder à des intrants de qualité et à des informations agricoles, être payés, acheter digitalement et développer un profil financier qui peut permettre des opportunités de financement pour les fonds de roulement et les intrants.



Selon McKinsey, plus de 60 % de la population d'Afrique subsaharienne est constituée de petits exploitants agricoles, le secteur agricole contribuant, selon les estimations, à 23 % du PIB du continent. Pourtant seuls 3% de ce secteur bénéficient d'un crédit bancaire ; ce qui limite la capacité des agriculteurs à développer leur activité ou à atténuer les pertes dues aux mauvaises récoltes. En intégrant leurs activités aux systèmes de paiement, Farm Pass permet aux petits exploitants agricoles de constituer un dossier de transactions numériques qui peut faciliter l'obtention de crédits formels ou d'autres services financiers auprès des banques et d'autres institutions financières.



« La question de la sécurité alimentaire revêt un caractère critique et urgent à l'heure actuelle. Nous devons donc nous hisser à la hauteur de ce défi en créant des opportunités de croissance tout au long de la chaîne de valeur agricole en Afrique. Notre partenariat avec Mastercard intervient opportunément pour accélérer l'accès des petits exploitants agricoles aux services financiers dont le besoin est urgent et indispensable à la réalisation du plein potentiel agricole de l'Afrique. Il permettra également d'apporter de la valeur à l'ensemble de la chaîne de valeur agricole afin de rendre l'agriculture en Afrique plus rentable, plus compétitive et plus résiliente, contribuant ainsi à la croissance économique du continent », déclare Ade Ayeyemi, PDG du groupe Ecobank.



« Lorsque nous donnons du pouvoir aux gens, nous pouvons redynamiser les économies et soutenir une croissance économique véritablement inclusive. Farm Pass de Mastercard y contribue en offrant une plateforme numérique qui permet aux petits exploitants agricoles de passer plus facilement de l'agriculture de subsistance à l'agriculture commerciale. Ce procédé, en revanche, stimulera la croissance agricole, augmentera la compétitivité et améliorera la sécurité alimentaire en Afrique. Grâce à des collaborations étroites avec des partenaires importants comme Ecobank, nous pouvons créer encore plus d'impact, en mettant l'économie numérique au service de tous, partout », déclare Michael Froman, vice-président de Mastercard et président de la croissance stratégique de Mastercard.



« La collaboration entre Farm Pass de Mastercard et le Groupe Ecobank s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la Facilité d'Urgence pour la Production Alimentaire en Afrique (AEFPF), récemment approuvée par la Banque Africaine de Développement, qui vise à aider les pays à stimuler la production et la productivité des principaux produits de base sur le continent. L'une des principales activités de l'AEFPF consiste à connecter les agriculteurs par le biais de systèmes de portefeuilles électroniques, c'est-à-dire à digitaliser l'achat d'intrants agricoles tout en permettant d'atteindre les agriculteurs de manière transparente, ce qui révolutionnera véritablement la transformation de l'agriculture », déclare Solomon Quaynor, vice-président pour le secteur privé, les infrastructures et l'industrialisation au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.



Depuis son lancement en 2015, Farm Pass de Mastercard a permis de toucher près d'un million de petits exploitants agricoles en Ouganda, en Tanzanie, au Kenya et en Inde, leur permettant d'obtenir des prix 25% à 50% plus élevés et d'augmenter la productivité des récoltes. Farm Pass fait partie de la stratégie de Mastercard visant à connecter les communautés mal desservies aux services essentiels par le biais de Community Pass, une plateforme numérique interopérable partagée qui soutient l'engagement de l'entreprise à connecter un milliard de personnes et 50 millions de petites et microentreprises à l'économie numérique d'ici 2025.

Distribué par African Media Agency pour Mastercard Incorporated



A propos de Mastercard Incorporated (NYSE: MA)

Mastercard est le leader mondial de la technologie dans le secteur des paiements. Notre mission est de connecter et d'alimenter une économie numérique inclusive qui profite à tous, partout, en rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. En utilisant des données et des réseaux sécurisés, des partenariats et de la passion, nos innovations et nos solutions aident les individus, les institutions financières, les gouvernements et les entreprises à réaliser leur plus grand potentiel. Notre quotient de décence, ou QD, est le moteur de notre culture et de tout ce que nous faisons à l'intérieur et à l'extérieur de notre entreprise. Avec des connexions dans plus de 210 pays et territoires, nous construisons un monde durable qui ouvre des possibilités inestimables pour tous. www.mastercard.com



A propos du Groupe Ecobank

Ecobank Transnational Incorporated ('ETI') est la société mère du Groupe Ecobank, premier Groupe Bancaire Panafricain indépendant. Le Groupe Ecobank emploie environ 13 000 personnes et sert plus de 32 millions de clients dans les secteurs de la banque de détail, de la banque commerciale et de la banque d'entreprise dans 33 pays africains. Le Groupe dispose d'une licence bancaire en France et de bureaux de représentation à Addis Abeba (Ethiopie), Johannesburg (Afrique du Sud), Pékin (Chine), Londres (Royaume-Uni) et Dubaï (Emirats Arabes Unis). Le Groupe offre une gamme complète de produits, services et solutions bancaires - y compris numériques - et ne se limite pas aux comptes bancaires et de dépôt, aux prêts, à la gestion de trésorerie, au conseil, au commerce, aux titres, à la gestion de patrimoine et aux actifs. ETI est cotée au Nigerian Stock Exchange à Lagos, au Ghana Stock Exchange à Accra et à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières à Abidjan. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.ecobank.com