CAMEROUN :: Le Minsanté s’engage dans l'élimination de l'onchocercose et la fièvre lymphatique. :: CAMEROON

Une convention pour l'accès au don gratuit du Mectizan, habilitée par le Président de la République son Excellence Paul BIYA, a été signée au nom du Gouvernement camerounais le jeudi 16 juin 2022, entre le Ministre de la Santé et le Dr YAO SODHALON, Représentant de l'ONG Mectizan Donation Programme(MDP).

117 districts de santé sur les 135 repartis dans les dix régions du Cameroun placés méso et hyper -endémiques sont sous traitement de l'onchocercose. C'est dire l'ampleur du mal identifié comme problème de santé publique au Cameroun.

Depuis les années 90, date de création du Programme National de Lutte contre l'onchocercose, le Cameroun est au front pour limiter l'impact de la maladie . Mais ces dernières années, le pays a connu un changement de paradigme dans la lutte contre la maladie matérialisé par le passage de la phase de contrôle de la maladie à la phase de son l'élimination.

Plus de 35 millions de comprimés pour environ 12 millions de Camerounais ont déjà été fournis par l'ONG Mectizan Donation Programme. Par ailleurs depuis 1991, l'ONG ne cesse de soutenir le pays non seulement à travers les médicaments mais aussi le renforcement des capacités dans la recherche, la surveillance et la prise en charge des effets secondaires graves suite au traitement

La signature ce jour de la Convention entre le Cameroun et l'ONG, se décline en deux objectifs à savoir : faciliter l'entrée du Mectizan dans le pays sans frais et droits de douane pour le donateur, et assurer sa distribution régulière, sure et équitable, à tous les Camerounais dans le besoin, où qu'ils se trouvent. A travers cette entente, il sera question pour MDP de fournir pour les dix prochaines années 11 à 13 milliards de comprimés afin de parvenir à l'élimination de ces maladies cecitantes.

Cette convention constitue donc une étape décisive dans ce processus, en plus de la mise en place en 2017, d'un comité d'élimination de l'onchocercose et de la fièvre lymphatique.

En signant cette convention ce jour au nom de l'ONG, le Dr YAO SODHALON du Mectizan s'est engagé à continuer à faciliter au Cameroun, l'accès au médicament et en quantité suffisante jusqu'à la déclaration de l'élimination de la filariose lymphatique et l'onchocercose.

Pour sa part le Ministre de la Santé Publique a tenu à exprimer la gratitude du Gouvernement pour cet acte à l'endroit des populations qui ont toujours bien accueilli le traitement.

Par ailleurs il a rassuré ses donateurs de ce que, le Gouvernement du Cameroun fera tout pour faciliter toutes les procédures, de la réception jusqu'à la distribution du Mectizan au seuil des portes des ménages dans les zones à risque. De même, des dispositions seront prises, pour une meilleure utilisation du don de Mectizan mis à la disposition pour soulager les populations, et atteindre l'objectif de l'élimination de l'onchocercose Cameroun, fixé à 2030.