CAMEROUN :: Décès du rev. Pasteur Hendje Toya : le témoignage du Rev. Joël Boudja :: CAMEROON

Le pasteur, journaliste et Docteur en Sciences de la communication, témoigne l’humaniste qu’a été l’ancien président de l’Eglise évangélique du Cameroun.

Mon cher et adorable père spirituel,

Tu as été mon véritable Maître à penser. Tu as a été un grand chercheur de Dieu.

Éminent Professeur de Théologie et de Philosophie, tu as toujours été animé par une libido cognos candi, cette soif de savoir, de connaître et d'apprendre. Notre rencontre en 1984 à Nkongsamba a impacté et influencé ma vie, donné un sens à mon existence. Tu à suscité ma vocation pastorale, m'as formé à ton école et m'a initié à la recherche et à la critique scientifique. Ta rigueur scientifique, philosophique et herméneutique m'a instruit, nourrit et fait de moi un "hendjéiste" au vrai sens du thème, et surtout un talentueux prédicateur écouté de partout.

Ton passage sur cette terre a été très bref, mais très intense. Tu es parti discrètement comme un météore zebrant un ciel. Nous gardons de toi le souvenir de ce grand baobab, pasteur et théologien, humble et simple de renommée internationale.

Tu savait transmettre un savoir sachant en un savoir didactique.

Je ne te dis pas adieu, mais à toujours !

Reconnaissance infinie !