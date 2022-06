CAMEROUN :: POUR GAGNER UNE GUERRE IL FAUT CONNAITRE SES AMIS ET ENNEMIS :: CAMEROON

Parlant de la lutte en chine, Mao a ecrit : " Quels sont nos ennemis et quels sont nos amis ? C'est là une question d'une importance primordiale pour la révolution. Si, dans le passé, toutes les révolutions en Chine n'ont obtenu que peu de résultats, la raison essentielle en est qu'elles n'ont point réussi à unir autour d'elles leurs vrais amis pour porter des coups à leurs vrais ennemis. Le parti révolutionnaire est le guide des masses, et jamais révolution n'a pu éviter l'échec quand ce parti a orienté les masses sur une voie fausse. Pour être sûr de ne pas les conduire sur la voie fausse et de remporter la victoire dans la révolution, nous devons absolument veiller à nous unir avec nos vrais amis pour porter des coups à nos vrais ennemis. Et pour distinguer nos vrais amis de nos vrais ennemis, nous devons entreprendre une analyse générale des conditions économiques des diverses classes de la société chinoise et de leur attitude envers la révolution."

Ceux veulent un changement qualitatif au Cameroun doivent se poser cette question et y repondre avec precision.