Au stade de la Réunification de Bepanda (Douala), le Cameroun n’a pas pu faire mieux qu’un match nul(2-2) pour leur première rencontre préparatoire à la Can Maroc 2022

Le 02 juillet prochain s’ouvre la coupe d’Afrique des nations féminine au Maroc. Une énième tentative pour le Cameroun d’essayer de décrocher le titre continental.

Pour préparer cette échéance de plus en plus prochaine, les lionnes indomptables ont une série de rencontres amicales dont la première s’est jouée en fin d’après-midi ce jour au stade de la réunification de Douala contre les lionnes du Sénégal.

Un adversaire pourtant à la portée des lionnes mais qui leur a posé de sérieux problèmes sur le plan tactique.

Si les joueuses du coach Gabriel Zabo ont ouvert le score en début de seconde période par l’intermédiaire de Brigitte Omboudou 55’ , elles vont se faire rattraper à la 62è par des sénégalaises de plus en plus entreprenantes grave à un joli but sur un lob de Hapsatou Diallo (1-1).

Les sénégalaises vont même prendre l’avantage à la 85è sur un magnifique coup franc de Koumba Niang (1-2).

À 4 minutes de la fin du temps additionnel, les lionnes vont tout de même éviter la défaite en égalisant aussi sur coup franc par l’intermédiaire de Mambo Lambo(2-2).

Un résultat qui n’arrange certainement pas les supporters des lionnes mais qui permet tout de même d’éviter le piège sénégalais. Gabriel Zabo et ses pouliches auront donc à cœur de se rattraper ce samedi toujours contre les sénégalaises et toujours à Douala.

