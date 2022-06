MONDE ENTIER :: LaLiga dénonce le PSG et Manchester City pour avoir enfreint les règles du fair-play financier :: WORLD

Des plaintes ont été déposées auprès de l’UEFA mais LaLiga engagera également des actions légales devant l’UE, la France et la Suisse.

LaLiga continue ainsi d’assumer sa responsabilité de défendre le fair-play financier et un football durable en Europe

LaLiga a déposé cette semaine une plainte auprès de l’UEFA contre le PSG, qui rejoindra celle déposée contre Manchester City en avril, après avoir compris que ces clubs enfreignent continuellement les règles du fair-play financier.

LaLiga considère que ces pratiques altèrent l’écosystème et la durabilité du football, portant préjudice à tous les clubs et ligues européens, et elles ne servent qu’à gonfler artificiellement le marché, avec de l’argent non-généré par le football lui-même.

LaLiga comprend que le financement irrégulier de ces clubs se réalise soit par des injections directes de fonds ou bien via des contrats de sponsoring qui ne correspondent pas aux conditions du marché et n’ont pas de logique économique.

La plainte contre Manchester City a été déposée auprès de l’UEFA au mois de mai et celle contre le PSG a été présentée la semaine dernière, mais il n’est pas exclu que des ajouts à ces plaintes soient effectués dans les prochains jours avec l’apport de nouvelles données.

De plus, LaLiga a contracté des cabinets d’avocats en France et en Suisse, dont le cabinet français de l’avocat Juan Branco, dans le but d’engager dans les meilleurs délais des actions administratives et judiciaires auprès des organes compétents en France et en Union européenne.

En Suisse, LaLiga étudie les différentes options de représentation en raison d’éventuels conflits d’intérêts de Nasser Al-Khelaïfi, dérivés de ses différents rôles auprès du PSG, l’UEFA, l’ECA et BeIN Sports.

Ce n’est pas la première fois que LaLiga dénonce ces pratiques anti-compétitives auprès de l’UEFA. L’organisation espagnole a toujours mené la lutte pour la défense du contrôle économique. En 2017 et 2018, l’organisation a déposé des mémoires auprès de l’UEFA contre le PSG et Manchester City pour avoir enfreint le fair-play financier, ce qui a entraîné des sanctions de l’UEFA contre ces deux « clubs états », bien qu’elles aient été ensuite annulées de manière étrange par le TAS.

Les plaintes de LaLiga, ainsi que les déclarations de l’association des clubs espagnols faites ces derniers temps sur ce sujet, sont fondées sur des données et après un suivi et une analyse détaillés des comptes audités de ces deux clubs.