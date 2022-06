CAMEROUN :: Samuel Eto’o se fâche, Mouelle Kombi se cache. :: CAMEROON

L’intervention du président de la Fédération Camerounaise de Football Samuel Eto’o Fils au Lions indomptables après leur courte victoire continue à faire des vagues. Le presse n’en démord pas autant qu’elle note l’absence du ministre des sports et de l’éducation physique Mouelle Kombi. Le football reste le plat de résistance des tabloïds.

Samuel Eto’o a sorti des maux qui fâchent dans un univers de football gangrené par la corruption et trafic d’influence de tout genre. On connait des cas ou des joueur avait été imposés à l’entraineur. Rien ne sera plus comme avant. Désormais « personne n’est sur de jouer s’il ne se donne à fond » Un discours plutôt révolutionnaire qui a créé une levée de bouclier dans l’opinion. L’hebdomadaire Terre promise un journal de la capitale Yaoundé parle de «Procès en sorcellerie contre Eto’o ». Certains dénient au président de la Fecafoot le droit de parler aux joueurs e scrutent tous ses faits et gestes avec le secret espoir de le voir échouer.

Seulement, pour cette Qualifications des Lions Indomptables au Qatar : «Une odeur de détournement ? ». Le journal Le Reporter indique que Malgré l’accord de la Présidence de la République, les Lions Indomptables n’auraient pas encore perçu cette prime spéciale du président de la République, Paul Biya.



Il y a-t-il un lien avec le titre «Mouelle Kombi, le déserteur » du quotidien Le Messager ? Le journal écrit : Absent de l’expédition victorieuse du Cameroun en Algérie en mars dernier, le ministre des Sports brille désormais par une auto-exclusion des activités de la sélection nationale fanion... C’est tout «Le mystère Mouelle ». Pour le quotidien Mutations, Le ministre des Sports n’a plus fait d’apparition dans la tanière depuis la nomination de Rigobert Song. Le Minsep n’a pas pour autant désarmé. Au finish, «Les Lions tiennent leur promesse ». Le quotidien La Nouvelle Expression annonce que Les Lions ont finalement remis un chèque de 50 millions Fcfa aux proches des familles des victimes de la catastrophe d’Olembé.

Investig Infos s’intéresse au mariage du ministre de l’agriculture et du développement Rural pour dire «Foutez la paix au ministre Gabriel Mbaïrobe ». Après 17 ans de veuvage, le Ministre Mbaïrobe Gabriel vient de décider de se remarier. Une union bénie par l’Eglise et par les hommes. Mais les détracteurs tapis dans l’ombre qui ne veulent pas voir le Ministre de l’agriculture et du développement rural heureux, ont décidé de faire feu de tout bois pour jeter le discrédit sur ce défenseur acharné de la politique duChef de l'Etat Paul Biya.



Le journal Kalara quant à lui revient sur «Comment le MinJustice et leMinfi ont (enfin) lâché Amougou Belinga ». Remise en liberté de la Régionale des impôts abusivement incarcérée. Le PDG du Groupe l’Anecdote invité à payer sa lourde dette fiscale. Des soupçons de corruption des Juges dévoilés au Garde des Sceaux. Les documents qui démontrent les pressions faites sur la Justice. L’homme d’affaires désormais exposé au rouleau compresseur.