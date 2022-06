Coopération Cameroun/Nigeria:L’Attaché de Défense auprès du Haut Commissariat du Nigeria au Cameroun :: CAMEROON

La cérémonie de décoration du Contre-Amiral NNANDI Christiantus EKWOM, au rang de Chevalier de l'Ordre National de la Valeur à Titre Exceptionnel a été présidé mardi 14 juin 2022 selon la pure tradition militaire par le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO en présence du Haut Commissaire de la République Fédérale du NIGERIA au Cameroun son S.E ABOYAMI Gabriel OLONISAKIN, du Secrétaire d’État Chargé de la Gendarmerie et du haut commandement militaire camerounais.

Grâce à ses efforts remarquables et de son travail bien accompli en terre camerounaise, le Contre-Amiral NNANDI Christiantus EKWOM Attaché de Défense auprès du Haut Commissariat de la République Fédérale du Nigeria au Cameroun a été fait Chevalier de l'Ordre National de la Valeur à Titre Exceptionnel selon le décret N° 2022/199 du 2 juin 2022.

Cette reconnaissance du Chef de l’État, Chef des Forces Armées son Excellence Paul Biya vient couronner les éminents services militaires et l'esprit de camaraderie entretenu par le haut commandement militaire du pays hôte. En fin de mission en terre camerounaise, l'heureux récipiendaire va rejoindre son pays le Nigeria pour d'autres missions. À cette distinction, le Ministre Délégation à la Présidence chargé de la Défense a également transmis les vives et chaleureuses félicitations du Chef de l’État du Cameroun. Joseph BETI ASSOMO et le Haut Commissaire du Nigeria au Cameroun ont reconnu dans leurs discours la bonne qualité de la coopération militaire qui lie le Cameroun et le Nigeria grâce à la volonté manifeste des deux Chefs d’État.

Réaction du Contre-Amiral NNANDI Christiantus EKWOM Attaché de Défense auprès du Haut Commissariat de la République Fédérale du Nigeria au Cameroun.

« Je suis très reconnaissant pour cet honneur, c'est la démonstration de l'amitié qui existe entre nos deux pays, le Cameroun et le Nigeria qui partagent pas seulement les mêmes frontières mais beaucoup de choses ensemble. Nous sommes le même peuple, les mêmes problèmes politiques et économiques. Donc il faut que nous travaillons ensemble pour des étroites relations qui existent entre nos deux pays ».