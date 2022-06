CAMEROUN :: Douala: Le dollar de plus en plus refusé dans les bureaux de changes :: CAMEROON

Il y a de cela un peu plus d'une decennie comme le directeur de la coopération financière, de la monnaie et des assurances au ministère des finances et du budget avait instauré au Cameroun l’utilisation d’un logiciel qui confère l'autorité de transfert et d’échange de fonds aux intermédiaires de change agrées. Jusqu’ici ce logiciel fonctionne à merveille sauf qu’il devient infidèle par bureaux de changes interposés du fait de l’instabilité du dollar. Eric Tsopgne, homme d’affaires à Maryland aux Etats unis d’Amérique affiche une grise mine pour les billets libellés en dollars qu'il est souvent obligé de traîner avec lui sans suite favorable dans les bureaux de change de la capitale économique du Cameroun. A Douala, les bureaux de change très souvent, refusent d’utiliser le dollar du fait de son instabilité Dans un bureau de change situé à l’aéroport international de Douala, la présence de la foule devant ce guichet témoigne de l’arrivée d’un avion en provenance des USA. Une affiche signale très bien au client que "Le dollar n’est pas sûr". C’est la même phrase que récite la caissière à ses clients. Cette instabilité du dollar a crée au niveau des rabatteurs de l’aéroport des commerces parallèles d’opération de change. L’Euro est la monnaie la plus enviée ici. Qu’importe les coupures, tout s’échange à volonté nous confie Arsène Bondo, commerçant de la place. L’année dernière affirme A. Mbondo, il a dû voyager pour New York et à quelques jours de son retour au Cameroun a dû changer ses dollars en Euro afin d’éviter les surprises désagréables au niveau du Cameroun. La même méfiance vis-à-vis des dollars s’observe dans les banques camerounaises. Au niveau de l’agence SGBC de l’ancienne route Bonabéri à Douala, un agent, caissier de son état affirme qu’ils préfèrent travailler avec l’euro car, ajoute t-il la parité de cette monnaie vis-à-vis du franc Cfa est stable. Au niveau des industries hôtelières, c’est le même constat. Elles qui étaient réputées utiliser les dollars au Cameroun. Pour ne pas totalement décevoir les clients, dans certains bureaux de change, le système du taux de change fixe est forfaitaire. Et varie chaque semaine. D’autres bureaux de transferts de fonds affichent le taux exact de change applicable jusqu’à 17 heures. Pour Magloire Kéou, Economiste à Douala, cette infidélité au niveau du taux de change du dollar s’explique par les taux d’intérêt qui baissent de temps en temps en Europe et aux USA et qui ont des influences sur des monnaies faibles telles le franc CFA.