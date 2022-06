FRANCE :: SALON INTERNATIONAL AFRICAIN DU 22 AU 26 JUIN 2022 A PARIS

Pour sa 1ère édition, le Salon Internationa l Africain révèlera le talent des professionnels africains du 22 au 26 juin 2022 à Paris

Paris, le 11 avril 2022 - Réveiller le génie qui sommeille chez les africains et valoriser leur savoir-faire, tel est l’objectif du Salon International Africai n qui se tiendra à Paris Nord Villepinte du 22 au 26 juin 2022. Pour cette rencontre, plus de 50 000 visiteurs sont attendus.

Conçu pour ramener une dimension humaine dans un monde où l’e-commerce connaît un essor considérable, le Salon Interna tional Africain (LAFIA) aura pour objectif de favoriser la rencontre et l’échange entre talents non-visibles et amateurs d’une production africaine foisonnante. C’est à Paris Nord de Villepinte que se retrouveront les producteurs, fabricants, créateurs répartis sur plusieurs centaines de stands.

Mettant en avant le savoir-faire africain, les visiteurs auront l’opportunité de s’imprégner de la créativité des exposants grâce à une galerie d’art et une série de stands consacrés à la mode, aux cosmétiques, à la gastronomie et au voyage. Le Forum sera également l’occasion d’exposer au monde l’expertise des professionnels issus du continent via des espaces dédiés aux énergies renouvelables ou encore aux banques et aux assurances.

« Nous sommes très fiers de présenter cette première édition de LAFIA qui sera d’une envergure inédite et incarnera la vitrine de ce que l’Afrique fait de mieux. 800 stands sont prévus et nous attendons 8 pavillons d’États africains (Guinée, Nigéria, RDC, Gabon, Côte d'Ivoire, Maghreb et Outre-mer). » a affirmé Maximilien Mahougnon EDGARD, membre du comité d'organisation de LAFIA d'origine béninoise et professionnel dans le domaine de l'évènementiel depuis près de 25 ans.

Quelques intervenants qui feront partie des conférences :

Stéphanie Rivoal : financière, diplomate française puis administratrice indépendante. Elle préside Action contre la faim de 2013 à 2016, avant de devenir ambassadrice de France en Ouganda. Depuis 2020, elle est membre du conseil de surveillance de Meridiam.

Ibrahima Sissoko : PDG Hilt Technology Engineering

François Durpaire : universitaire et historien spécialisé dans les questions d'éducation et de diversité culturelle aux États-Unis et en France

Claudy Siar : chef d'entreprise, animateur radio et tv

Harry Rosemack : journaliste, réalisateur, journaliste et auteur.

Elie Nkamgueu : fondateur du Club Efficience

Olga Johnson : entrepreneure française d’origine béninoise passionnée par la politique. Elle est actuellement directrice générale d’Énergies pour l’Afrique fondée par Jean-Louis Borloo dans le but d’accélérer l’accès à l’énergie sur le continent africain

Elle s’intéresse à la question de la femme, aux questions sociales, d’aide au développement et culturelle en France et en Afrique.

Mariame Diaby : AYUF IMMOBILIER E ARCHITECTURE EPHEMERE/AYUFHOLDING/ABIDJAN/ BAMAKO/MONROVIA

BAMAKO/MONROVIA Aïta Magassa : fondatrice de Nawali, une plateforme d’investissement immobilier sécurisée destinée à l’Afrique. Elle fait aussi du classement Forbes.

A propos :

Créé pour répondre à une carence en visibilité des talents africains, qu’ils soient basés en Afrique ou ailleurs, le Salon Internation al Africain est né de la rencontre de deux hommes, Maximilien Mahougnon EDGARD et Jean-Marc FERNANDEZ. La société PSI - POOL SERVICE INTERNATIONAL au 37 avenue du Colonel Pierre Avia, 75015 Paris organise l'évènement.



