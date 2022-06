CAMEROUN :: MUSIQUE : NONO FLAVY DÉCLARE SON AMOUR DEMAIN :: CAMEROON

Le single qui annonce la sortie du 4ème album de la chanteuse sera disponible le 15 juin courant.

Le chef-d’œuvre de la chanteuse Nono Flavy sera disponible dès demain 15 juin. D’après l’artiste, le single intitulé « Ma déclaration d’amour » annonce son 4ème album qui est en cours de finalisation. Dans son sens, « déclaration d'amour c’est tout simplement parce que chaque femme amoureuse a besoin de le dire à son homme et vice versa ». Elle estime que rares sont les couples en Afrique qui se le disent et même s'ils vont se faire des déclarations ce sera uniquement le jour du mariage. « Pourtant quand on aime on devrait se le dire chaque jour afin d'entretenir la flamme de l’amour allumée », pense-t-elle.

Une voie dominante, un timbre vocal impressionnant, Nono Flavy veut toucher le cœur de ceux qui hésitent à déclarer leur amour aux gens qu’ils aiment et qui les aiment. En 4 minutes 14 secondes, l’artiste met dans sa voix, l’expérience glanée tout au long de sa carrière. Dans le rythme slow, Nono Flavy laisse la mélodie et les progressions harmoniques exalter l’amour. La chanson est douce. Elle s’inscrit déjà dans les classiques comme les mélomanes ont connu chez les artistes tels Dina Bell, Hoïgen Ekwala et Ben Decca, François Misse Ngoh, Jacky Kingue entre autres.

Dans la partie orchestration, tous les ingrédients sont réunis pour que cette chanson aille à l’assaut du monde pour ainsi se frotter à d’autres du même niveau. A la seule différence qu’elle n’est pas allée loin pour concocter « cet hymne à l’amour ». Le projet a été réalisé entièrement au Cameroun au « studio Fusion ». La direction artistique a tenu compte des musiciens les plus talentueux de leur génération. A la programmation et au mixage, Emmanuel Dou a montré son savoir-faire. A la guitare, l’on retrouve Parfait Bell ; à la Bass, le doigté de Michel Nganso (the fingers) donne du groove ; au chœur, Gaelle Wondje et Moka assurent.

« Regarde, je m'évertue à déblayer le chemin, Afin que tu sois avec moi, mon amour. Je suis venu avec ma houe, pour déblayer le chemin, amour. Je t'ai appelé, viens essayer un peu. Pour que nous fassions chemin ensemble, que nous bâtissions notre amour. C'est ça ma déclaration d’amour », Nono Flavy résume ainsi cet opus chanté en langue douala. Plus loin, elle plonge ses fans dans la langue de Molière qu’elle a su agencer pour permettre à plus d’une personne d’avoir une idée précise sur la chanson. « Moi je suis la seule, ne me laisse jamais tomber. La clé de ton bonheur, de ton cœur, c'est moi qui la détiens. Mon espoir, en retour, prends-le à cœur. Je suis faite pour toi, t'es fait pour moi. Pas d'incompatibilité, notre amour est unique. 1+1 c'est 1 ».

Nono Flavy a tout planifié à propos de son 4ème album qui se prépare. « J'ai décidé de faire plutôt des singles qui vont aboutir à un album », explique-t-elle. D’après elle, le plan est de permettre au public de déguster chacune des chansons de son futur album.