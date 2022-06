CAMEROUN :: B'SSADI GALLERIES S'OUVRE A L'ENTREPRENARIAT ET AUX AFFAIRES A DOUALA :: CAMEROON

Depuis près d’une décennie le quartier de Bonamoussadi dans le 5ème Arrondissement de la Ville de Douala à travers son urbanisme améliorée et la catégorisation de ses habitants est devenue une attraction particulière pour les investisseurs et différents projets qui adressent et exigent la qualité de vie et des biens et services.

A la mue sans cesse croissante que connait l’écosystème économique et social à Bonamoussadi et les quartiers environnants de nos jours, il faudrait saluer à sa juste valeur, la vison, l’intuition business, l’audace et le patriotisme qui ont su animer et galvaniser à l’origine ces investisseurs camerounais.

M. CLAUVIS KONTCHEU MOFANG le promoteur de B’SSADI GALLERIES fait partie de ces entrepreneurs décomplexés qui ont su combiner et faire un savant dosage entre les facteur nis vision, risque, opportunité, confiance, qualité et efficacité pour la réalisation du projet B’SSADI GALLERIES.

Rendu à moins 04 mois de la date anniversaire de l’inauguration et du lancement effectif des activités, nous pouvons oser affirmer que le concept B’SSADI GALLERIES est fièrement implanté, le label flotte et trône. Une trajectoire dynamique d’évaluation s’est progressivement bâtie, et B’SSADI GALLERIES confirme sa posture d’espace marchand novateur, et de carrefour des affaires et d’opportunités pour l’incubation et le développement de l’esprit entrepreneurial.



Un espace divergent et d’intégration au service de la promotion du « Made in Cameroon »

Situé au cœur des affaires de Bonamoussadi et repérable sur la pointe de son joyau architectural et sa tour de manège de 30 mètres de hauteur, B’SSADI GALLERIES jouxte avec l’hôpital de District de Bonamoussadi.



Soumis au strict respect des normes environnementales, le Centre commercial B’SSADI GALLERIES est Implanté sur une superficie 4600 m2, posé sur quatre niveaux et doté de 115 espaces de galeries marchandes complètement modulables comprises entre 8 m2 et 930 m2.



« B’SSADI GALLERIES est un carrefour divergent qui intègre notre dimension sociale et culturelle dans ses segments commerce, services et loisirs pour promouvoir l’entreprenariat », tel est la traduction de la vision et du model business inclusif et participatif de M. CLAUVIS KONTCHEU MOFANG le promoteur.

Plusieurs enseignes de maroquineries, d’espace beauté et santé, plus d’une dizaine de restaurants aux menus diversifiés, d’une station de Car Wash, d’un HUB HI-Tech pour les acteurs de l’électronique.



La fonction de sécurité et de surveillance qui est une exigence particulière dans ces lieux s’adosse sur système équipé d’une soixantaine de Cameras et sur une ressource humaine formée et rompue à la tâche d’un effectif d’une vingtaine de vigiles présents en continue, pendant les heures d’ouverture (de 05h à 23 h), et les heures de fermeture.



Des espaces locatifs avec des mesures d’accompagnement spécifiques pour chaque catégorie de locataire

Quelques espaces locatifs restent disponibles à B’SSADI GALLERIES, carrefour des opportunités pour les entrepreneurs. Des mesures d’accompagnement adressant les besoins et spécificités de chaque locataire vous y attendent !



Un espace loué à B’SSADI GALLERIES = une boutique virtuelle offerte sur le site Web marketplace.

S E MOLUH et FB