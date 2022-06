CAMEROUN :: UBA REMBOURSE 500 MILLIONS DE DOLLARS D'EURO-OBLIGATIONS A 5 ANS :: CAMEROON

La United Bank for Africa (UBA) a remboursémercredises premières obligations Eurobond à 5 ans d'un montant de 500 millions de dollars, dont la date d'échéanceest le 8 juin 2022.

Émiseen 2017, l'obligation à cinq ans a étéproposée à un tauxd'intérêt nominal de 7,75 %, et levée pour soutenir les activités de la banquedans des secteursclés de l'économie.

Dans le cadre des stratégies de gestion du passif de UBA, ennovembre 2021, la banque a procédé au rachat de 310,9 millions de dollars d'obligations par le biaisd'uneoffrepubliqued'achatenespèces. À l'échéance de l'euro-obligation, la partieen circulation de 189,1 millions de dollars et le coupon de 7,3 millions de dollars ontétérembourséspar la banque.

"Celaconstitueune illustration des stratégiesrobustes et prudentes de gestion des liquidités de UBA, associées à un processus de gestion des actifs et des passifstrèssolide et diversifié. Et ce, malgré les vents contrairesmacroéconomiquessoutenus par l'illiquidité des devises, une inflation à deuxchiffres et la dévaluation de la monnaie", a déclaré Kennedy Uzoka, GMD/CEO de UBA.

"Notre énorme base clientèle, notre expansion géographiquediversifiée et nos multiples décenniesd'expérienceéprouvéecontinuent de faire de UBA le partenaireprivilégié des investisseurs, des particuliers et des entreprises", renchérit M. Uzoka.

Présentedans 20 pays africains, dont le Nigéria, ainsiqu'en France et au Royaume-Uni, et seulebanqued'Afriquesubsaharienne à détenirune licence de dépôt aux États-Unis, UBA estune institution financière de renom qui fournit des services bancaires et financiers à plus de 33 millions de clients à travers le monde.

Franck BAFELI