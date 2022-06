CAMEROUN :: CAMRAIL SENSIBILISE SUR LES DANGERS AUX PASSAGES A NIVEAU ET AUX ABORDS DES RAILS :: CAMEROON

En partenariat avec le Ministère des Transports et SECUROUTE (Organisation Non Gouvernementale spécialisée dans la prévention routière), CAMRAIL a procédé le 9 juin 2022 au lancement d’une opération de sensibilisation dans le cadre de la 14ème Journée mondiale de sensibilisation aux passages à niveau qui se célèbre cette année sur le thème « Prévention des intrusions et des suicides » Occasion pour CAMRAIL de rappeler aux usagers, les dispositions du code de la route, les dangers de l’incivisme au franchissement des passages à niveau, ainsi que les dangers des intrusions des populations sur la voie ferrée. Des phénomènes en pleine expansion et qui occasionnent de plus en plus d’accidents.



Les équipes ont effectué une descente le jeudi 9 juin 2022 aux passages à niveau situés aux lieux dits Hôpital Général et Abattoir, avant de boucler la sensibilisation par le stade Sitracell et Elig-Edzoa le dimanche 12 juin 2022.Pour Martial Manfred MISSIMIKIN, Directeur Général de SECUROUTE AFRICA, « Le déploiement de CAMRAIL démontre la volonté de l’entreprise à prémunir les populations contre des accidents sur la voie ferrée. C’est un engagement citoyen aux côtés de l’Etat du Cameroun afin de réduireconsidérablement les incidents ».

Hélène - Michèle NDOUGSA MBANG, Responsable Département Sécurité au Travail & Prévention à CAMRAIL indique que : « La sécurité des usagers de la route et des populations riveraines du rail reste une préoccupation permanente chez CAMRAIL. En partenariat avec l’Etat du Cameroun et l’appui de la Banque mondiale, nous disposons de 6 passages à niveau automatisés. Néanmoins, nous poursuivons cet effort de sensibilisation afin que des vies soient préservées et les emprises ferroviaires respectées »

En 2021, 29 collisions ont été enregistrées aux passages à niveau, dont 13 sur les passages à niveau réguliers causant 2 décès, et 16 à la suite d’une traversée clandestine pour 3 pertes en vies humaines.



Pour l’année en cours, 10 collisions ont déjà été enregistrées.

À propos de CAMRAIL

CAMRAIL, filiale de Bolloré Railways, transporte 1 500 000 passagers par an et 1 650 000 tonnes de fret par an, est concessionnaire du chemin de fer Camerounais depuis 1999. Acteur majeur du développement économique et social au Cameroun, CAMRAIL investit 12 milliards de francs CFA par an dans la maintenance des infrastructures et des matériels ferroviaires. L’entreprise reverse en moyenne 11 milliards de FCFA chaque année à l’État du Cameroun au titre des redevances, taxes et impôts.



www.camrail.net

Correspondance CAMRAIL