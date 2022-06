Le Pygmée était dépaysé, alors que le savant qui l'accompagnait était marqué par l’évasion sur une terre merveilleuse qui se recréait. L’enfant voit le firmament, son père la hauteur, quand il regarde le sol, il constate la terre sablonneuse, son père la profondeur. Les français ont cru que la Tour était une particularité, les touristes leur ont enseigné l’universalité. Toute existence est un temps, et chaque temps porte la Tour, car elle résume tout un esprit et contraint à la durée d’un passage, où il n’y a plus de vide. On peut se décharmer de Paris sauf de sa Tour, dont la finalité est de rejoindre le monde pour se libérer. La tour a libéré le monde pour se poser sur sa tête.

C’est en été qu’il fallait voir la Tour, elle changeait l’imagination ; toutes les nations s’y rencontraient. Il n’y a que l’art qui ne ment pas. Si on ne la connaît pas, notre retard se justifiera ; tous les habitants de la planète l'ont vue dans un coin au moins en image. Quand on y arrive, on l’épouse, la refuser on risque y demeurer dans le célibat. Il faut aller à son sommet pour écouter le chant des oiseaux dans Paris ; c’est au sommet de la tour qu’il faut voir qu'on peut apercevoir sa ville, ses fleurs, ses routes disséminées de taches et ses émotions palpables ; les traces des ouvriers qui l'ont bâtie sont visibles de loin quelques furent ses couleurs dans la douceur du soir. La Tour à elle seule est une histoire sans bouquins, mais elle a construit des bibliothèques il y avait quelque chose ici qui poussait à écrire après avoir regardé son sommet.