CAMEROUN :: Lions indomptables : Le mystère Mouelle Kombi :: CAMEROON

Depuis la nomination de Rigobert Song au poste de manager sélectionneur, le ministre des Sports se tient à distance et sur la défensive.

Mouelle Kombi-Lions indomptables-Fecafoot, une réplique de la célèbre chanson de Serge Gainsbourg, "je t'aime moi non plus" ? La question parcourt les milieux du football camerounais ces derniers temps. En effet, depuis le parfait hold-up de Blida qui a remporté la qualification de l'équipe nationale de football à la Coupe du monde au Qatar , le ministre des Sports et de l'Education physique n'a plus personnellement fait d'apparition chez les Lions indomptables. En Tanzanie, il était absent de la tanière. Lors du match entre Lions locaux et Lions professionnels à Douala, il n'a pas été plus aperçu. Mouelle Kombi s'est pourtant présenté tout guilleret à la clôture du Tour cycliste international du Cameroun qui s'est achevé le week-end dernier et dont il s'est félicité de l'organisation.

Primes

Dans l'entourage du Minsep et de sources internes à la Fecafoot, l'on estime que les péripéties autour de la nomination du sélectionneur national sont sans doute passées par là. L'on se souvient des échanges épistolaires empreints de discorde entre le ministre et le président de la fédé, qui ont précédé l'éjection de Tony Conceiceao, lequel avait les faveurs du ministre des Sports et de l'Education physique. L'instruction du chef de l'État relayée par le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République qui entérinait la désignation de Rigobert Song comme manager sélectionneur tout en pourvoyant les autres postes du staff technique, sonnera comme un cinglant désaveu du Minsep.

Jusqu'à quand Narcisse Mouelle Kombi, affublé comme certains de ses prédécesseurs de l'étiquette peu glorieuse de “ministre du football”, se tiendra-t-il à carreau de la sélection nationale de football, qui concentre beaucoup plus d'enjeux stratégiques et de moyens divers, notamment financiers, que les celles des autres disciplines sportives ? Le retrait visiblement tactique du Minsep relève-t-il d'une instruction de sa hiérarchie gouvernementale ou d'une auto-exclusion tant que ses prérogatives, avantages et privilèges, qui ne souffraient de rien avant l'avènement de Samuel Eto'o Fils à la Fecafoot, ne sont pas rétablis?

A moins de six mois de la Coupe du monde de football qu'abritera le Qatar, la question ne saurait être éludée. Parmi les aspects de la tension larvée entre le Minsep et la Fecafoot, l'on peut noter également ce chassé-croisé de documents a priori confidentiels sur les réseaux sociaux, en lien avec les primes des Lions indomptables. Une mise au point du ministère des Sports devenue virale depuis hier conforte la posture défensive de Narcisse Mouelle Kombi, dans un contexte où certains l'accusent à tort ou à raison de vouloir savonner la planche à l'exécutif de la fédé.