Le 1er championnat féminin des moins de 13 ans et moins de 15 ans du Cameroun se termine avec succès :: CAMEROON

La Ligue D'Égalité, lancée par l’ONG Petrichor et LaLiga, à travers la FUNDACIÓN LaLiga et le département dédié au football féminin de LaLiga, a rassemblé plus de 200 filles et 40 entraîneurs

Le tournoi final de La Ligue D’Égalité a eu lieu le 21 mai à Yaoundé (Cameroun). Ce premier championnat de football du pays destiné aux filles de moins de 13 ans et moins de 15 ans a été organisé par l’ONG Petrichor et LaLiga, à travers sa Fondation et son département dédié au football féminin.

Ce projet socio-sportif dont la mission était d’offrir aux filles de la région centrale du Cameroun une opportunité de participer à un championnat de football totalement réglementaire et de profiter de tous les aspects d’une activité sportive a pris fin. Grâce à ce projet, les plus de 200 filles ayant participé, ainsi que les 40 entraîneurs, ont pu voyager, connaître d’autres équipes, concourir, forger leurs caractères et développer leurs capacités mais également s’exprimer, être valorisées et traitées de manière égale à travers le football.

En plus de la pratique purement sportive, LaLiga a mis en place depuis le mois de février dans le cadre de ce projet un total de 3 sessions de sa Méthodologie d’Entraînement spécifique au Football Féminin et 3 autres ateliers concernant la méthodologie d’éducation aux valeurs de la FUNDACIÓN LaLiga: Valeurs pour Gagner. Ces formations ont été vraiment appréciées par les bénéficiaires, et leur impact s’est vérifié dans l’évolution de leurs connaissances et de leur confiance personnelle.

Tiwa Melong Lys Fraiche, une attaquante exceptionnelle dans ce championnat, indique que « pour moi, ce projet avec LaLiga a été un grand coup de pouce pour réaliser mes rêves. Je veux être une professionnelle et une bonne joueuse. J’espère que les gens vont parler de moi à l’avenir et que je serai un exemple à suivre pour de nombreuses femmes et filles qui veulent devenir joueuses de football, qu’elles soient de mon pays ou du reste du monde. »

Paul Dreisbach, président de Petrichor, assure que « la réponse de la communauté et des joueuses a montré qu’il y a un grand besoin de donner un coup de pouce et d’offrir des chemins et opportunités aux filles du Cameroun. Ce projet a prouvé comment les sports organisés peuvent offrir de la confiance, du leadership et développer le caractère. LaLiga a clairement démontré que le sport féminin est là pour rester et peut générer un impact au niveau individuel, de la communauté et également pour l’économie. »

Le tournoi final de La Ligue D'Égalité a eu lieu à la RFIS International School et au Green City FC à Yaoundé (Cameroun). Dans une ambiance très festive où le football et la joie se sont mêlés, l’équipe de Petrichor Élite a été sacrée championne en U13. Dans la catégorie U15, l’équipe de Green City a été couronnée.

De son côté, Trésor Penku, délégué de LaLiga en Afrique centrale, a dressé un bilan de la première édition de ce projet : « Cela a été quatre mois de dur travail et d’efforts mais cela valait la peine pour voir tant de jeunes filles du pays participant à un championnat organisé, augmentant ainsi l’intérêt pour ce sport et leur offrant de réelles opportunités d’avenir dans le monde du football. »