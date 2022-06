CAMEROUN :: Digitalisation accrue du service public : le MINFOPRA et CAMTEL scellent le partenariat. :: CAMEROON

Le partenariat sur la continuité des prestations des services de qualité et la disponibilité ininterrompue des nombreux services numériques en faveur des usagers a été signé cet après midi à Yaoundé au club MINFOPRA entre le ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et la Cameroon Télécommunications en présence de Joseph LE, Ministre en charge de la Fonction Publique, Madame Judith Yah Sunday, DG de CAMTEL en présence du Président du Conseil d'Administration Mohamadou Saoudi et d'autres hauts responsables des administrations.

Un pas de plus pour bouger les choses, concomitamment au vaste chantier de modernisation, de dématérialisation du service Public prôné par le Président de la République son E.X Paul Biya. La digitalisation accrue des services publics entamée par Joseph LE permettra aux usagers de se connecter facilement.

Grâce à cet engagement de l'opérateur historique CAMTEL de mettre son hégémonie technologique au service du MINFOPRA en fourniture de connexion Internet et Interconnexion de haut débit par liaison spécialisée en fibre optique, de sécurisation des données et de facilitation d’accès aux segments réseaux des différentes, en hébergeant les serveurs du MINFOPRA dans son Datacenter, cette alliance fera du Cameroun inexorablement un pays classé au rang des grandes nations où le service public est très avancé.

Camtel a des arguments à faire valoir. Le datacenter de Camtel à Zamengoué visité par Joseph LE en personne est le plus grand de l’Afrique Centrale inauguré par le minpostel Minette Libom Li likeng en 2020. Construit par Huawei, il est parmi les plus grands projets du Programme National Broadband Network (NBN2). Il est certifié Tiers trois à la conception, constitué d’une salle serveurs de 400 m², avec une capacité de 05 cubes soit 130 baies ; salle de supervision de 08 positions de travail, Système automatisé de gestion d’énergie de 440 KW de puissance ondulée avec 03 transformateurs de 800 KVA, 4 groupes électrogènes de 1000 KVA et 40,000 litres de cuve à gasoil ; d’un système de détection et de lutte contre les incendies au final d’un système de gestion des accès et de caméras de surveillance.