MONDE ENTIER :: Supergooal : Hold and Win :: WORLD

Sortie en août 2021 sur notre casino en ligne, la machine à sous Royal Coins : Hold and Win est un jeu proposé par le développeur Playson sur une structure de 3 rouleaux pour 5 lignes de paiement. La slot profite d’un RTP raisonnable (taux de retour des gains misés aux joueurs) de 95,64% et d’une gamme de paris allant de 0,20 à 100 euros par spin. De plus, la machine à sous Royal Coins : Hold and Win vous invite à profiter pleinement d’un prix de 4 259 fois la mise maximale en guise de plus gros jackpot potentiel.

La machine à sous Royal Coins : Hold and Win

Il faut savoir que, si vous recherchez une machine à sous classique pour jouer, Royal Coins : Hold and Win sera alors la suggestion de Playson idéale pour vous. Le slot est livré avec une grille 3×3 et 5 façons de gagner pour une grille qui reste donc ici somme peu classique et qui s’accompagne d’une forte volatilité ; ainsi que d’un taux de RTP de 95,64% intéressant.

Malgré ces fonctionnalités, vous verrez également des Scatters, des Wilds, des symboles Bonus, des jackpots, etc.

Royal Coins : Hold and Win de Playson

Lorsque vous lancez ce jeu, vous comprenez très vite qu’il vous permettra de tenter votre chance avec une fourchette de mises entre 0,20 et 100 euros et que ses fonctionnalités vous donneront également un sacré gros coup de main pour courir après les jackpots et les prix réguliers. Mais vous devrez d’abord vous familiariser avec les symboles que nous allons donc à présent vous dévoiler.

Les symboles sur la machine à sous Royal Coins : Hold and Win

La grille classique que vous propose la slot et les 5 façons de gagner vous offrent une certaine ambiance de style rétro, qui est alors très largement confirmée par le thème de la machine à sous sur notre online casino.

Les rouleaux occupent la partie centrale de l’écran et les options du joueur se trouvent donc en dessous d’eux. Vous pouvez bien évidemment modifier les options de pari et la vitesse des tours en déclenchant le mode Turbo. Ne soyez pas perdu ! Toutes les informations sur le jeu sont disponibles à tout moment et vous pouvez également modifier les paramètres audios et vidéos. Enfin, la conception rend ce titre de machine à sous disponible également sur les appareils mobiles.

Comme il s’agit d’une machine à sous classique, vous trouverez donc des symboles classiques s’afficher sur vos bobines. En d’autres termes, les bobines seront remplies de symboles de barres dorées, de prunes, d’oranges, de citrons, de cerises, de raisins, de pastèques et de cloches dorées. Le 7 chanceux est également présenté et joue ici le rôle de symbole Wild. Cela signifie qu’il vous aidera à gagner des prix en remplaçant les symboles habituels du jeu.

Vous avez également 2 symboles Bonus. Le premier est une pièce d’or avec une bordure en argent qui déclenche la fonction Bonus régulière. Pendant ce tour bonus vous obtiendrez des pièces avec des multiplicateurs compris entre x1 et x15 sur les symboles. Vous devez l’avoir déjà compris : plus vous en obtiendrez, plus votre prix sera gros. De plus, vous obtiendrez 3 relances au début et si vous obtenez plus de symboles Bonus. De plus, il est intéressant de souligner ici que les relances seront réinitialisées à 3.

Le deuxième bonus est une pièce d’or avec une couronne dessus. Il déclenche la fonction Royal Bonus au cours de laquelle vous collectez toutes les valeurs Bonus qui atterrissent. Vous pouvez même obtenir l’une des trois pièces qui ont déclenché l’un des trois jackpots disponibles. En d’autres termes, si une pièce avec Mini, Major ou Grand débarque, vous obtenez le jackpot correspondant et vous en mettez donc pleins les poches en quelques secondes !

Notre avis sur la machine à sous Royal Coins : Hold and Win de Playson

La slot Royal Coins : Hold and Win est une machine à sous qui comblera les fans de slots rétro. Très différente d’un jeu comme le baccarat, avec sa grille 3×3, vous aurez l’impression d’être transporté dans le temps.

Malgré son look classique, la machine à sous possède cependant beaucoup de choses à vous offrir. Elle propose 3 jackpots et de nombreux symboles spéciaux, avec par exemple des symboles Wilds et Bonus très alléchants qui feront passer le jeu de base au niveau supérieur. Tout cela est associé à un superbe design qui fait du jeu un jeu incontournable pour tout joueur qui aime les slots classiques.

N’hésitez pas à passer sur Casino777.be pour tester le jeu en version démo gratuite, avant de miser de l’argent réel pour tenter de décrocher les très beaux jackpots mis en jeu sur Royal Coins : Hold and Win tous les jours !

Le casino en ligne fiable qui mérite sa place dans votre choix de divertissement est sur http://casinobonus.cm/

Retrouvez toute l’actualité sportive sur https://camsport.cm/

Mieux encore, en un clic sur ce lien https://supergooal.cm/