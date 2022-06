CAMEROUN :: L’ART, GENDARME DE LA VISION DU PRÉSIDENT PAUL BIYA DANS LES TELECOMS DÉVOILE SA FEUILLE DE ROUTE :: CAMEROON

L’ART, GENDARME DE LA VISION DU PRÉSIDENT PAUL BIYA DANS LES TELECOMS DÉVOILE SA FEUILLE DE ROUTE POUR LA SND30



La double Session du conseil administration de l’ART (Agence de Régulation des Télécommunications ) s’est tenue à Ebolowa les 09 et 10 Juin 2022 à l’hôtel Bengo sur convocation de sa président le Pr Justine Diffo Tchunkam . Au-delà des aspects financiers, notamment la validation des comptes dans le respect des règles de l’Ohada, le gendarme de la vision du président Paul Biya a déroulé sa nouvelle stratégie pour permettre au Cameroun d’atteindre les objectifs fixés dans le document de stratégie de développement 2020-2030. Le Cameroun a placé le numérique au cœur de son agenda 2020-2030 pour le développement.



Pour réussir dans cette mission, le président Paul Biya compte sur le gendarme de la régulation afin de protéger les consommateurs des produits de télécoms. Dans son discours prononcé le 10 Février 2022 , le président Paul Biya invitait les jeunes camerounais « à se montrer davantage plus inventifs et créatifs dans ce secteur de l’économie numérique, qui offre de belles perspectives d’avenir … à saisir toutes les opportunités qu’offrent les communications digitales, à travers leurs différentes appropriations et applications socio-économiques ».



L’ART dans le déroulement de sa nouvelle stratégie entend accentuer la lutte contre la cybercriminalité, pour un environnement numérique saint, débarrassées de certaines pratiques une fois de plus décriée par le chef de l’état. « Si l’on peut se féliciter de l’appropriation rapide de la digitalisation par notre jeunesse, il y a lieu de déplorer par ailleurs, les dérives que l’on observe dans l’usage de ces avantages technologiques, notamment dans les réseaux sociaux où le vice, les discours de haine et la violence verbale foisonnent et ont de plus en plus droit de cité », constatait le président le 10 Février 2022.

Dans un environnement où la concurrence est de plus en plus rude avec plusieurs opérateurs nationaux et internationaux, l’ART travaille à maintenir un environnement saint et concurrentiel pour ces différents acteurs.



Le plan de stratégie de l’ART adopté par la PCA Pr Justine Diffo Tchunkam et ses collaborateurs en présence d’experts de la sécurité publique, tic et autres spécialistes vise à renforcer la régulation et la réglementation basée sur les meilleurs pratiques mondiales .Sur le plan financier , la présidente s’est montrée satisfaite « Nous sommes heureux aujourd’hui d’avoir adopté les comptes de l’ART sur la base de la comptabilité privée de l’Ohada, nous amener à améliorer la qualité de la gouvernance managérial financière budgétaire comptable et bien d’autres. » expliquait le Pr Justine Diffo Tchunkam aux sorties du conseil d’administration.