Après une fin de semaine mouvementé suite à la sortie de Samuel Eto’o, qui exprimait sa colère à l’issue de la victoire moribonde des lions indomptables du Cameroun face au Burundi, Nouhou Tolo n’a rien trouvé de mieux que de menacer et brutaliser un agent de sécurité de l’aéroport international de Yaoundé vendredi dernier. La vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il est actuellement sur toutes les lèvres après l’altération qu’il a eu avec un agent de la sécurité de l’aéroport international de Yaoundé, Nouhou Tolo présente ses excuses pour cet incident malheureux qui est survenu la nuit du vendredi dernier.

Dans un message, le Lion Indomptable a tenu à s’expliquer sur les événements mais surtout présenter ses excuses à l’agent de sécurité en question, mais aussi à l’ensemble de ses collègues. Par la suite il a rappelé son amour et son engagement pour les lions indomptables du Cameroun.

« Chers camerounais, chers fans, je viens par la présente apporter des éclaircissements aux vidéos qui me montrent en pleine altercation avec un agent de l’aéroport international de Yaoundé. Ce qui s’est passé est le fruit d’une totale incompréhension due au passage du véhicule à cet endroit-là. Je reconnais n’avoir pas eu la maîtrise suffisante de mes émotions. Je demande pardon.

Je regrette amèrement que ce malheureux incident soit survenu et je présente mes sincères et plates excuses une fois de plus à l’agent de l’aéroport international de Yaoundé et à tous ces collègues. Je présente mes excuses aux fans des lions, à la fédération camerounaise de football dont l’image a été ternie et à mon club employeur Seattle Sounders.

Je suis camerounais et fière de l’être, vive le Cameroun notre beau pays, vive les lions indomptables« .

Une sortie qui devrait tout de même calmer ses fans et autres qui se sont révoltés après la diffusion de cette vidéo