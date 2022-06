L’ancien entraîneur des Lions indomptables, Jean Paul Akono ne comprend pas les vagues que les gens font sur la sortie de Samuel Eto’o Fils dans le vestiaire des Lions indomptables du Cameroun, après la victoire sur le Burundi, à Dar Es Salam.

Invité de l’émission “Club d’Élites“ sur Vision 4, le technicien camerounais rappelle qu’il n’a entendu sur la vidéo mise en ligne et publiée un peu partout aucune insulte, aucune injure.

Estimant que Samuel Eto’o Fils n’a été que dans son rôle, Jean Paul Akono soutient que le président de la Fédération camerounaise de football n’a fait que rappeler aux joueurs que le Cameroun est au-dessus de tout le monde et de tous les joueurs de l’équipe nationale.

« Moi j’ai suivi, je n’ai entendu aucune insulte. Il n’a dit à personne que tu ne vaux rien. Il n’a dit à personne « imbécile ». Il n’a dit à personne que tu ne mérites pas … Il a dit si vous voulez être ici, ce n’est pas ce que j’ai vu là (le match contre le Burundi, Ndlr). (…) Les Lions ont gagné, certes, mais dans la douleur. Et c’est ce que Eto’o ne veut pas. On est partis jouer avec une suffisance à nulle autre pareille qui a failli nous coûter. Et c’est ce que Eto’o rappelle aux gens. Non, messieurs, quand vous portez le maillot de l’équipe nationale, vraiment, le Cameroun est au-dessus de tout », a déclaré Jean Paul Akono.