SCANDALE DUBAÏ PORTA-POTTY : MISS CAMEROUN ASSUME SES PROPOS :: CAMEROON

Julia Samantha Edima assume pleinement ses propos au sujet de sa sortie sur les influenceuses, qu’elle avait présentées comme des personnes à la moralité douteuse.

Répondant à un journaliste qui souhaitait savoir si avec le temps, elle regrettait ses propos récemment tenus sur un plateau de télévision au sujet des influenceuses, Samantha Edima a dit s’excuser auprès de toutes les personnes que son discours a offusquées. « Je tiens à m’excuser auprès de toutes les personnes qui se sont senties blessées par mes propos. Ce n’était pas mon intention. Nous étions dans un cadre de débat et l’extrait vulgarisé par les internautes a malheureusement été sorti de son contexte. » a déclaré l’actuelle détentrice de la couronne de beauté la plus convoitée du Cameroun, avant de rajouter « Sur le fond, j’assume entièrement mes propos et si je devais redire la même chose, je le redirais. Sur un autre ton, peut-être, avec des mots différents mais oui, j’assume mes dires. ».

Invitée en début du mois de mai dans l’émission le club d’Elites diffusée sur Vision 4, Julia Samantha avait laissé entendre que les influenceuses sont des prostituées. « Depuis la nuit des temps, les filles se prostituent. C’est jusqu’aujourd’hui on utilise un voile qui est ce mot d’influenceuse. Mais non, ce ne sont pas des influenceuses, ce sont des prostituées », avait-elle déclaré.

Des propos qui ont eu le mérite d’attiser la furie de plusieurs influenceuses et internautes.

L’artiste Mani Belle avait alors estimé que cette posture ne convenait pas à une miss qui selon elle se devait de prendre la défense de toutes les femmes au lieu de faire écho de points discordants. Coco Émilia quant à elle avait fini par qualifier la reine de beauté de « complexée ». Dans la foulée, Nathalie Nkoah et bien d’autres figures féminines identifiées comme influenceuses s’étaient senties obligées de justifier leur revenus en publiant pour certaines leur gain mensuel sur Facebook.

Une histoire devenue virale du fait de l’actualité liée à ces influenceuses dites femmes-toilettes -porta-potty-, utilisées dans des pratiques sexuelles les plus ignobles par de riches émiratis à Dubai.

Bien loin de cette polémique, Julia Samantha Edima est résolue à aller de l’avant. De nouveaux horizons s’ouvrent à elle et son « après couronne » semble tout tracé. « Mon but en participant au concours Miss Cameroun était de créer ma propre fondation. Aujourd’hui, c’est chose faite. Julia Samantha Foundation existe et nous souhaitons nous occuper des enfants atteints de maladies mentales » nous a-t-elle confié.

C’était ce mardi 31 mai au musée national de Yaoundé. La plus belle femme du Cameroun prenait part à la conférence de presse de lancement de la 16eme édition de du concours Miss Cameroun.