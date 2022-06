CAMEROUN :: Maurice Kamto est-il le président à vie du MRC ? :: CAMEROON

La candidature de Michèle Ndoki à la présidence du Mouvement pour le Renaissance du Cameroun MRC est venue mettre au gout du jour l’alternance au sein des partis politiques. Les journaux y sont revenus en scrutant les états major des formations politiques.

C’est une lapalissade. Les partis politiques au Cameroun sont des ouvertures fermées à l’accès de tout militant au poste de président. En dehors de Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé qui indique clairement dans ses textes que le président du parti est le candidat naturel à l’élection présidentielle, les autres partis sont muets dessus. Se contentant de donner les prérogatives du président sans indiquer de façon formelle les cas d’alternance.

Du coup, celui des militants qui a la hardiesse de se présenter comme challenger de président se met à dos les camarades-courtisans du chef et entre par le fait même dans le collimateur d’une répression qui le met à l’écart du parti, faute d’être jeté en prison pour une raison fallacieuse. Et les exemples de ces déconfitures sont légions : Edzoa Titus et Adama Modi en ont payés les frais au RDPC, Célestin Djamen a été contraint de quitter le SDF, Banda Kani a été éjecté de L’UPC Manidem pour avoir osé se porter candidat à la présidence.

En se présentant contre Maurice Kamto, Michel Ndoki a ainsi ouvert la boite de pandore. Le parti de Maurice Kamto va-t-il sortir de l’immobilisme qui consacre la présidence à perpétuité des leaders ? Le quotidien La Nouvelle Expression nomme Biya, Fru Ndi, Bello, Kamto comme des «Présidents à vie ? » Pour le journal, Depuis leur création, le RDPC, le SDF, l’Undp, l’Andp, le MRC, entre autres, n’ont jamais connu d’alternance interne. La candidature de Michèle Ndoki au poste de président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) relance le débat sur la démocratie à l’intérieur des partis politiques au Cameroun.

La Voix du centre indique que «Michèle Ndoki apporte des clarifications ». Après l’annonce de sa candidature à la tête de la présidence du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Michèle Ndoki explique ‘’ ses ambitions, ses stratégies et les motivations de sa demande à la présidence de ce parti politique, lors de la prochaine convention ‘’.

L’indépendant quant à lui parle de «La tragédie des politiques publiques ». Paul Biya va-t-il faire appel à la vieille garde comme pour sauver les meubles et sortir le Cameroun les serres de ces rapaces englués dans une frénésie de l’accumulation et de l’accaparement ?

Sur les Perspectives Economiques : «L’inflation au Cameroun avoisine les 4% ». La Voix du centre indique que A en croire le site d’informations adfb.org de la filiale de la Banque Africaine de Développement (BAD), la balance courante devrait rester déficitaire en raison de la relative rigidité des produits locaux, lesquels font suite à la baisse des prix des importations.