CAMEROUN :: LE PASSE N'A DE VALEUR QUE PAR SON IMPACT POSITIF SUR LE FUTUR :: CAMEROON

Le fédéralisme tribal a son avenir derrière lui.

Le processus de construction d'une Nation s'inspire du passé certes mais avance toujours résolument vers le futur. La faiblesse fondamentale du concept de fédéralisme tribalisé est qu'il ossifie un passé récent et sacrifié un futur prometteur.

Les "blocs homogènes" que ce projet sublime sont des créations récentes dont la plupart datent de la colonisation, et d'autres comme les "sawas" et les "anglo-bamis" sont des avatars des années 1990. Ce qui se crée par nature peut mourir. Tout ce qui a un acte de naissance aura un acte de décès.

L'incurie de la proposition d'un fédéralisme ethnicisé vient également du fait qu'il tente arbitrairement d'arrêter le processus de création de nouvelles communautés et identités qui pourtant se créent tous les jours au Cameroun.

Les neotribalistes et autres sécessionnistes peinent à expliquer pourquoi ils veulent pérenniser les "bamilekes" qui sont une création relativement récente ou encore les "anglophones" qui ont été créés en 42 ans (1916-1961) et dans le même temps minimiser l'identite urbaine camfranglaise que les jeunes detribalisés des villes Camerounaises ont inventé ces 56 dernières années.

Les Camerounais de 50, 60, 70ans se croient capables d'enfermer les jeunes d'aujourd'hui dans des identités dépassées par le temps, économiquement intenables et politiquement suicidaires. Il est temps qu'ils se réveillent et acceptent que leurs enfants ne rentreront pas dans leurs villageoiseries nostalgiques. Ils vont aller conquérir l'Afrique et le Monde.

Les passéistes peuvent rêver de leur retraite dans les espaces étroits qui ont bercé leur enfance, mais de grâce ils doivent permettre à leur progeniture qui a connu mieux ou différent d'aspirer à autre chose. On ne sacrifie pas le rêve de grandeur à l'autel de la petitesse d'esprit