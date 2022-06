Construction des péages routiers automatiques au Cameroun : L'Etat signe le contrat avec TOLLCAM. :: CAMEROON

Dans le cadre de la réalisation de ses projets, l’Etat du Cameroun encourage les Contrats de Partenariat Public-Privé (PPP). L’Etat cède la maîtrise d’ouvrage d’un projet à un partenaire privé qui peut le concevoir, le financer, le réaliser, l’exploiter entièrement ou partiellement en vue de la mise à disposition d’un service public donné.

C'est dans ce sillage que ce vendredi 6 juin 2022, l’Etat du Cameroun représenté par ses ministres et secrétaires généraux des ministères impliqués à l'instar d’Emmanuel Djoumessi Ministre des Travaux Publics, de Louis Paul MOUTAZE Ministre des Finances et l'entreprise TOLLCAM son Président Serain Philippe en personne avec ses partenaires EGIS et Razel ont signé le contrat pour la construction de 14 péages routiers automatiques dans certains axes routiers prioritaires.

Pour réaliser ses infrastructures, les entreprises ont eu recours à des banques dont 36 milliards et une rallonge de 5 milliards pour les 14 péages automatiques à savoir Mbankomo, Tiko, Mbanga, Manjo, Boumnyébel, Edéa, Nsimalen, Nkometou, Bafia, Bayangam, Foumbot, Bandja, Matazem et Dschang.

Vue la conjoncture économique actuelle, la réalisation immédiates de sept péages les plus importants dans les 14 mois à venir vont permettre à l’État de majorer ses recettes grâce aux technologies modernes de sécurisation et d'exploitation.

Visiblement heureux de l'aboutissement de ce contrat de partenariat public-privé qui a connu beaucoup de rebondissements, le ministre des travaux publics a exhorté l'entreprise TOLLCAM a respecté ses engagements en ce qui concerne les délais de livraison, en plus il a exigé la construction d’un péage automatique dans les 6 mois à compter de la date de signature de ce contrat dont Mbankom sera certainement le péage témoin.